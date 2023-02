Kemenangan Harry Styles di Grammy 2023 Disambut Bahagia Niall Horan dan Liam Payne

TEMPO.CO, Jakarta - Kemenangan Harry Styles di Grammy Awards 2023 dalam kategori Album of the Year dan Best Pop Vocal, mendapat sambutan hangat dari rekan-rekannya di One Direction. Niall Horan dan Liam Payne ikut merayakan kemenangan sahabatnya itu melalui media sosial masing-masing.

Liam Payne secaa khusus mengunggah foto Harry Styles ketika menyampaikan pidato kemenangannya di atas panggung sambil tersenyum ke arah Piala Grammy 2023 yang berhasil diperolehnya. Liam Payne mengungkapkan rasa bangganya melihat Harry Styles memenangkan penghargaan utama.

Ungkapan Bangga dari Liam Payne dan Niall Horan

"Wow ... gambar ini benar-benar sesuatu untuk dibangunkan," tulis Liam Payne dalam keterangan foto. "Dan ketika Anda menulis musik seperti yang Anda lakukan Harry, Anda berhak mendapatkan setiap milidetik dari momen itu sambil memandang ke bawah sambil tersenyum pada trofi yang Anda peroleh. Tuhan memberkati saudara, selamat.”

Harry Styles memenangkan kategori Album of the Year dan Best Pop Vocal di Grammy Awards 2023, Los Angeles, Minggu, 5 Februari 2023. Foto: Twitter/@RecordingAcad

Sementara, Niall Horan mengunggah foto Harry Styles saat naik ke atas panggung di Instagram Story. "Sangat bangga @harrystyles," tulisnya dengan emotikon hati berwarna merah.

Tergabung dalam One Direction

Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan,Louis Tomlinson, dan Zayn malik membentuk grup One Direction di The X Factor pada 2010. Mereka merilis album debut pada tahun berikutnya. Zayn Malik kemudian keluar dari One Direction pada 2015. Setelah merilis album Made in the AM sebagai grup empat orang, One Direction mengumumkan hiatus diperpanjang pada 2015.

Kelima anggota One Direction sejak saat itu mengejak karier solo. Harry Styles sendiri mulai merilis karya solonya pada 2017, dua tahun setelah One Direction mengumumkan kalau mereka akan berpisah. Hingga saat ini, Harry Styles telah merilis tiga album, membintangi film-film blockbuster seperti Dunkirk dan Don't Worry Darling.

