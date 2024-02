Elijah Woods akan Meriahkan Konser Niall Horan di Jakarta sebagai Tamu Spesial

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Niall Horan di Jakarta akan turut menampilkan elijah woods sebagai tamu spesial atau special guest. elijah woods akan meriahkan Niall Horan - The Show Live on Tour 2024 pada Sabtu, 11 Mei 2024, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.

Siapa elijah woods?

Menurut pengumuman dari promotor Sound Rhythm pada Rabu, 21 Februari 2024, elijah woods adalah artis pop multi-platinum, penyanyi-penulis lagu, dan produser rekaman, dikenal karena kepiawaiannya memberikan pertunjukan menawan yang dipenuhi dengan melodi yang sangat menarik dan lirik yang hidup.

"Dengan berbagai penghargaan platinum dan penghargaan emas, 4 kali meraih nominasi di JUNO Award, dan SOCAN 2022 Pop Award, elijah siap untuk menjadi bintang global," demikian keterangan pers yang diterima Tempo.

Pada 2021, elijah mampu bertahan lebih dari 35 minggu di posisi 5 besar di Billboard's Canadian Emerging Artist Chart, memikat penonton di seluruh dunia dengan bakatnya yang tak tertandingi. Dengan lebih dari 250 juta streaming dan terus bertambah, semangat independen dan komitmen elijah terhadap keahliannya telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bintang solo pop paling menarik.

Niall Horan Tak Sabar Bertemu Penggemar

The Show Live on Tour 2024 ini merupakan rangkaian tur terbesar Niall Horan dan tur utama pertamanya sejak Flicker World Tour 2018. Ia akan membawakan semua lagu-lagu dari ketiga album solonya, termasuk album terbarunya The Show.

Konser tur dunia Niall Horan akan dimulai pada 20 Februari 2024 di Belfast, Inggris di SSE Arena. Rangkaian tur di Inggris dan Irlandia termasuk Dublin, Birmingham, Cardiff, Manchester, dan pertunjukan konsernya di OVO Arena Wembley, London. Selain Jakarta, pada OktoNiall Horan juga mengumumkan jadwal konsernya di Singapura, Manila, dan Tokyo.

"Hal favorit saya di dunia adalah menjalani tur. Membawakan lagu-lagu saya untuk para penggemar dan berbagi momen luar biasa bersama adalah alasan mengapa saya menulis musik sejak awal. Ini akan menjadi tur terbaik saya dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian semua para 'lovers' saya di tahun 2024," kata Niall Horan.

Tiket Konser Niall Horan di Jakarta

Harga tiket konser Niall Horan di Jakarta sebagai berikut:

Festival 1 Rp 2.000.000

Festival 2 Rp 1.800.000

CAT 1 Rp 1.600.000

CAT 2 Rp 1.400.000

CAT 3 Rp 1.200.000

Harga tiket di atas belum termasuk pajak 15 persen dan biaya administrasi 5 persen hanya dapat diperoleh melalui www.NiallHoranJakarta.com

