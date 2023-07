Kim Seon Ho Diincar Main Drama Can This Love Be Translated? Karya Hong Sisters

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Seon Ho mendapatkan tawaran bermain drama Can This Love Be Translated? karya Hong Sisters, penulis kakak beradik terkenal Hong Jung Eun dan Hong Mi Ran. Diwakili agensinya, Kim Seon Ho telah mempertimbangkan tawaran pemeran utama tersebut dengan positif.

"Kim Seon Ho menerima tawaran untuk tampil dalam karya baru Sister Hong 'Can This Love Be Translated?' dan meninjaunya secara positif," kata SALT Entertainment pada Senin, 3 Juli 2023.



Can This Love Be Translated? akan menjadi drama romantis Kim Seon Ho berikutnya setelah terakhir Hometown Cha-Cha-Cha (2021). Can This Love Be Translated? menceritakan tentang seorang penerjemah menemukan seorang perempuan yang berbicara bahasa cinta yang sama sekali berbeda. Karena mereka bertolak belakang, keduanya terus-menerus mengalami kesalahpahaman dan menjadi frustrasi karena tersesat dalam terjemahan.



Drama Hits Hong Sisters Sebelum Can This Love Be Translated?

Nama Hong Sisters sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta drama Korea alias drakor. Kedua kakak beradik perempuan tersebut telah banyak menghasilkan sederet film dan drama hits dengan rating penonton yang terbilang tinggi. Beberapa karya terkenal mereka adalah Sassy Girl Chun-hyang (2005), You're Beautiful (2009), My Girlfriend Is a Gumiho (2010), Master's Sun (2013), Hotel del Luna (2019), Alchemy of Souls (2022-2023).



Drama Can This Love Be Translated? Pernah Ditawarkan ke Son Suk Ku

Sebelum Kim Seon Ho, Son Suk Ku telah lebih dulu ditawarkan untuk membintangi Can This Love Be Translated?, pada April 2023 lalu. Kala itu, agensinya juga mengatakan hal serupa dengan SALT Entertainment. "Son Suk Ku telah menerima tawaran casting untuk drama ‘Can This Love Be Translated?’ dan dia saat ini sedang dalam pembicaraan dengan pandangan yang baik," kata SBD Entertainment pada 13 April 2023.

Hingga saat ini belum diketahui siapa aktris yang akan memerankan karakter utama perempuan di Can This Love Be Translated?.

