Beda King The Land dengan See You in My 19th Life, Drakor Netflix yang Tayang Sabtu-Minggu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - King the Land dan See You in My 19th Life merupakan dua drama komedi romantis Korea terbaru yang tayang di Netflix setiap Sabtu dan Minggu. Menariknya, cerita kedua drama ini sama-sama berlokasi di hotel tempat mereka bekerja namun memiliki keunikannya masing-masing.



Simak perbedaan King The Land dengan See You in My 19th Life:



1. Fantasi vs Komedi

Baca Juga: Drama See You In My 19th Life Dikritik Penonton Iran karena Dinilai Lakukan Distorsi Sejarah

King the Land dibintangi Lim Yoona sebagai Cheon Sa Rang, anak magang yang bertugas tersenyum sepanjang hari di King Hotel dan yang akan menarik perhatian Lee Jun Ho, sebagai Gu Won, sang ahli waris hotel tersebut yang sangat membenci senyum palsu. Sutradara Lim Hyun Ook yang terbiasa menghasilkan acara variety di televisi menyatakan bahwa ia senantiasa menyelipkan aspek komedi yang telah menjadi ciri khasnya. Ini terlihat dari berbagai situasi jenaka yang pada akhirnya membuat dua karakter utama saling jatuh cinta.

See You in My 19th Life diangkat dari serial webtoon berjudul sama yang menceritakan hidup unik Ban Ji Eum (Shin Hae Sun) dalam waktu 1.000 tahun dan terlahir sebanyak 19 kali. Di hidupnya yang ke-19, ia mencoba untuk menemukan cinta sejatinya, Moon Seo Ha (Ahn Bo Hyun), dari kehidupan sebelumnya. Walau serial ini berlatar dunia dan waktu modern, aspek reinkarnasi membuat See You in My 19th Life memiliki keunikan tersendiri karena Ji Eum ingat akan segalanya yang terjadi di kehidupan sebelumnya bersama Seo Ha. Sayangnya, Seo Ha sama sekali tak tahu tentang ini dan hanya melihat Ji Eum sebagai anak magang yang aneh dan terlalu ramah.



2. Bukan cerita Cinderella biasa

Pada awalnya kedua serial ini mungkin tampak seperti kisah Cinderella versi modern. Namun Cheon Sa Rang merupakan gadis pekerja keras yang menguasai sejumlah bahasa dan tak mudah menyerah. Saat dalam wawancara ia diminta untuk memainkan piano walau tak tersedia instrumen apa pun, dengan sigap ia melakukan lip sync dan berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Ia bahkan langsung dipromosikan ke bagian front desk berkat pengetahuannya yang luas di bidang hotel.

Di sisi lain, Ji Eum yang meninggal akibat kecelakaan mobil berusia lebih tua daripada Seo Ha di hidup ke-18. Ia lahir kembali sebagai gadis yang jauh lebih muda di hidup ke-19 walau menyimpan segala kecerdasan dan kebajikan setelah hidup selama 1.000 tahun. Berbekal pengetahuan dan rencana cerdiknya, dengan segera ia bisa bertemu Seo Ha tanpa bantuan siapa pun.



3. Membuat si dia yang dingin menjadi lebih dekat

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ahn Bo Hyun, digemari berkat perannya yang manis dan menggemaskan di serial webtoon populer Yumi’s Cell, dianggap berhasil membawakan karakter yang dengan cepat mencuri perhatian. Kali ini ia berperan sebagai Seo Ha yang memiliki trauma di masa kecil akibat menyaksikan Ji Eum meninggal dalam kecelakaan mobil. Pendengarannya di sebelah telinga tak berfungsi dan ia sama sekali tak berminat memiliki teman, apalagi hubungan romantis. Walau Ji Eum dapat membaca kepribadian setiap orang berbekal pengalamannya hidup selama 1.000 tahun, Seo Ha masih tetap merupakan sebuah misteri baginya.

Dikenal berkat karisma menawannya di lagu My House, Jun Ho memainkan seorang ahli waris konglomerat yang disisihkan keluarganya dan orang-orang yang cemburu akan kekayaannya. Awalnya memang Sa Rang dan Gu Won tidak memiliki perjumpaan yang berkesan, karena Sa Rang salah mengira Gu Won sebagai pelanggan cabul yang kemudian ia damprat. Namun pelan-pelan senyum Sa Rang berhasil menembus hati Gu Won. Saksikan aksi Jun Ho sebagai Gu Won, peran yang disebut sang aktor sangat sulit dimainkan karena ia sama sekali tak boleh tertawa, bahkan dalam adegan yang menggelitik sekali pun.



4. Persahabatan membuat hidup lebih berwarna

Drama komedi romantis Korea selalu menghadirkan karakter sahabat-sahabat sang tokoh utama yang sigap membantu mereka dalam kisah cintanya. Di King the Land, Sa Rang memiliki sekumpulan kawan yang juga pemula di dunia kerja. Mereka menghilangkan stres dengan pergi clubbing maupun menyimak curahan hati satu sama lain. Lalu ada pula tangan kanan Gu Won yang dikenalnya kala ia menjadi anak magang di salah satu perusahaan ayahnya.

Di See You In My 19th Life, Ji Eum mampu meyakinkan seseorang bahwa ia merupakan versi reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya dan menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan hati Seo Ha. Sementara itu Seo Ha juga mempunyai seorang teman atau sopir yang serupa dalam pembawaan dingin dan sinis. Sang teman juga akan memulai kisah cintanya sendiri, jadi jangan lewatkan tokoh baru yang hampir sama tenarnya seperti Ji Eum dan Seo Ha dari serial webtoon aslinya.

Pilihan Editor: Yoona Merasa Kembali ke Masa Muda saat Berakting dengan Lee Junho di King the Land