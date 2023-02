Sindrom Tourette Kambuh saat Konser, Lewis Capaldi Dibantu Penggemar Selesaikan Lagunya

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Lewis Capaldi pada konsernya di Jerman viral di jagat maya. Dua faktor yang menarik perhatian netizen adalah kambuhnya penyakit yang di derita sang penyanyi dan aksi hangat yang dilakukan oleh para penggemar.

Lewis Capaldi Viral di Media Sosial

Pada penampilannya di Jerman, penyanyi lagu Someone You Loved tersebut mengalami Sindrom Tourette yang membuatnya tidak mampu melanjutkan penampilannya untuk beberapa saat. Melihat hal tersebut, penggemar secara beramai-ramai melanjutkan bernyanyi lagu Someone You Loved hingga sang penyanyi merasa lebih baik.

Video penampilannya itu diunggah oleh pengguna TikTok @Katharina.shry dan mendapatkan lebih dari 50 juta views. Video tersebut disertai dengan keterangan "penggemar menyelesaikan lagu untuk Lewis karena dirinya sedang kesulitan dengan (sindrom) tourette."

Lewat kolom komentar, penggemar dan publik menyampaikan tanggapan dan dukungan mereka kepada Lewis Capaldi. "Sebagai seseorang yang menderita (sindrom) tourette, ini membuatku merasa dipedulikan. (Aku) tidak mengetahui bahwa Lewis Capaldi memiliki (sindrom) tourette," tulis akun @Katie_Ribant_****. Penggemar lain juga memberikan dukungan mereka terhadap Lewis, salah satunya netizen Indonesia. "Aku kirain cuma panic attack, ternyata beneran tourette. We support you Lewis," tulis @mrs.***.

Lewis Capaldi Merasa Senang karena Sudah Diketahui Publik

Lewis Capaldi telah mengungkap kondisi kesehatannya kepada publik lewat beberapa wawancara. Pada Oktober 2022, Capaldi juga melakukan wawancara dengan BBC News. Dirinya menyatakan dengan mengungkap kondisi kesehatannya, Capaldi merasa lebih baik. "Tidak, aku merasa senang dengan kenyataan tersebut. Aku senang orang-orang tahu. Banyak orang mengira aku mengonsumsi narkoba. Padahal aku tidak," tuturnya.

Awalnya sang penyanyi memiliki ketakutan akan pemikiran yang dimiliki publik akan kondisi kesehatannya. "Bagian kekhawatiran yang ada dipikiranku hilang (setelah mengungkapkan ke publik), seperti 'apa yang akan orang-orang pikirkan?' tadinya adalah ketakutan besar," katanya.

Lewat wawancaranya dengan Jonthan Ross, Lewis Capaldi menyebutkan akibat Sindrom Tourette yang membuat tubuhnya bergerak sendiri. "Pundak kiriku bergerak seperti ini (menunjukkan gerakan pundak yang naik turun) dan kepalaku seperti ini (gerakan kepala yang bergetar). Aku dalam bisnis yang mementingkan penampilan sehingga aku paham jika orang-orang berpikir begitu (berada dalam pengaruh kokain)," tuturnya.

GABRIELLA AMANDA | BBC NEWS | JONATHAN ROSS SHOW

