Profil Jung Hae In, Aktor Korea yang akan Jumpa Fan di Jakarta pada 16 September 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Jung Hae In akan bertemu fan di Jakarta pada 16 September 2023. Mengutip situs web, FNC Entertainment, agensi Jung Hae In, event itu bertema The 10th Season.

Siapa Jung Hae In?

Jung Hae In aktor Korea Selatan kelahiran Seoul, 1 April 1988. Mengutip My Drama Lists, pada 2014 ia memulai debutnya setelah wajib militer. Pada usia 18 tahun ia ditawari agen casting yang melihat potensinya sebagai selebriti.

Dia bergabung FNC Entertainment sebagai trainee aktor. Ia pertama kali muncul dalam video musik AOA Black untuk Moya. Jung Hae In melakukan debut kariernya lewat drama Bride of the Century. Ia berasal dari keluarga kaya dan terkenal, kakek buyutnya Jung Yak Yong tokoh berpengaruh di era Joseon. Orang tuanya mengelol rumah sakit di Korea Selatan di mana ayahnya ahli oftalmologi.

Mengutip IMDb, popularitasnya meningkat pada 2016. Ia mendapat peran khusus dalam drama Goblin, sebagai Choi Tae-Hee. Pada tahun yang sama, ia juga muncul dalam drama White Nights, sebagai Tak. Pada 2017, aktingnya dalam drama While You Were Sleeping dan Prison Playbook membuatnya semakin populer di kalangan penggemar drama Korea.

Pada mula kariernya, ia memperdalam kemampuan aktingnya. Jung Hae In tampil dalam beberapa film independen dan film pendek. Dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyaksikan secara dekat penampilan para aktor terkemuka.

Pada 2018, popularitasnya meningkat cepat berkat drama JTBC, Something in the Rain. berakting bersama Son Ye Jin sebagai pemeran utama. Pada tahun yang sama ia juga beradu peran dengan aktris Kim Go-Eun dan sutradara Jung Ji-Woo dalam film Tune In For Love, yang dirilis pada 28 Agustus 2019.

