Kematian Tragis Whitney Houston, 3 Tahun Kemudian Putrinya Meninggal Nyaris Sama Dengannya

TEMPO.CO, Jakarta - Whitney Houston adalah penyanyi hits dunia yang lahir di Newark pada 9 Agustus 1963. Houston meraih puncaknya sebagai penyanyi ketika melakukan cover lagu I Will Always Love You. Lalu, album debutnya berhasil meraih penjualan tertinggi dan menduduki nomor 1 dalam Billboard Hot 100.

Selama berkarier, Houston mematahkan rekor yang dipegang The Beatles dan The Bee Gees sebanyak enam kali.

Pada tahun 2001, Whitney Houston adalah artis pertama yang mendapatkan BET Lifetime Achievement Award. Pada saat itu, Houston masih berusia 37 tahun sehingga ia dinobatkan sebagai artis termuda yang mendapat penghargaan tersebut.

Kemampuan bernyanyi Houston mengantarkannya untuk mendapatkan 25 nominasi Grammy Awards. Dari banyaknya nominasi yang diberikan, Houston berhasil meraih 6 kali kemenangan. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penyanyi yang menduduki peringkat Billboard Hot 100.

Pada 11 Februari 2012, Houston ditemukan meninggal dunia. Kabar duka tersebut disampaikan oleh juru bicaranya, Kristen Foster. Whitney Houston meninggal di kamar hotelnya, Beverly Hilton Hotel menjelang Grammy Award 2012.

Setelah mengetahui kabar duka mantan istrinya, Bobby Brown langsung menangis dan linglung. Ia menikah dengan Whitney Houston pada 1992 dan bercerai 15 tahun kemudian. Pernikahan mereka berdua menghasilkan buah hati yang bernama Bobbi Kristina pada 1993.

Berselang tiga tahun setelah kematian Whitney Houston, anak semata wayangnya, Bobbi Kristina ditemukan meninggal dunia pada 26 Juli 2015. Bobbi Kristina meninggal setelah enam bulan mengalami koma.

Pada Januari 2015, anak semata wayang Whitney Houston ditemukan pingsan di bak mandi rumahnya. Setelah diperiksa oleh rumah sakit, ia dinyatakan mengalami kerusakan jaringan otak yang susah untuk disembuhkan.

Mengacu pada People, penyebab utama kematian Bobbi kristina disebabkan oleh penyakit pneumonia dan ensefalopati. Dua penyakit tersebut dapat muncul ketika seseorang mengalami keracunan dan perendaman obat.

Kematian Bobbi Kristina mencuri perhatian publik. Sebab, pacarnya, Nick Gordon sempat dituduh sebagai penyebab kematiannya. Gordon diduga telah menyuntikkan campuran beracun. Selain itu, Bobbi Kristina juga diduga meninggal setelah bertengkar hebat dengan Gordon. Namun, semua dugaan tersebut ditepis oleh pengacara Gordon.

Selama hidupnya, Bobbi Kristina dikenal sebagai penyanyi dan aktris. Sejak kecil, ia sudah muncul di atas panggung bersama Whitney Houston ketika konser. Lalu, ia juga debut dalam dunia peran melalui reality show arahan Tyler Perry.

