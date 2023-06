Misteri Detik-detik Kematian Whitney Houston Terungkap di Film I Wanna Dance with Somebody

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - I Wanna Dance with Somebody adalah film biopic mengenai Whitney Houston yang rilis pada 23 Desember 2022, dan belum lama ini tayang di Netflix.

Judul film diambil berdasarkan salah satu lagu hits yang dimiliki oleh Houston. Film ini disutradarai oleh Kasi Lemmons dan skenario yang ditulis oleh nominator Academy Award, Anthony McCarten.

Film ini ingin menggambarkan kehidupan dan dan perjalanan musik Whitney Houston sebagai salah satu diva pop terhebat sepanjang masa. I Wanna Dance with Somebody akan menceritakan bagian hidup bermusik Houston yang emosional, memilukan, dan menggembirakan. Di film ini, terungkap detik-detik terakhir Nippy, begitu panggilan akrabnya, sebelum ditemukan meninggal di bak kamar mandi menjelang Grammy Award pada Februari 2012..

Tim film I Wanna Dance with Somebody menunjuk Naomi Ackie sebagai pemeran utama. Naomi Ackie akan berperan sebagai Whitney Houston yang awalnya menjadi gadis paduan suara New Jersey hingga menjadi penyanyi terlaris dunia dan mendapatkan banyak penghargaan.

Perjalanan Karier Whitney Houston

Whitney Elizabeth Houston adalah penyanyi terkenal pada tahun 80-90-an yang lahir pada 9 Agustus 1963 di Newark, New Jersey. Pada 2012, sehari sebelum acara Grammy Award, Whitney Houston ditemukan tewas tenggelam di bathtub hotel Beverly Hills. Houston meninggal setelah memakai kokain.

Houston memulai minat bernyanyi saat berusia 5 tahun sebagai paduan suara gereja di New Hope Baptist Church, Newark.

Mengutip Kiddle, pada usia 11 tahun, ia tampil sebagai solois dalam paduan suara injil junior dengan membawakan himne Guide Me, O Thou Great Jehovah. Minat bernyanyi Houston terpengaruh oleh ibunya yang memiliki pekerjaan sebagai penyanyi gospel, Emily “Cissy” Houston.

Pada tahun 1983, ia menandatangani kontrak oleh Arista Records. Lalu, dua tahun kemudian, Houston merilis album pertamanya berjudul Whitney Houston. Album tersebut menampilkan single-single hitsnya, seperti How Will I know, Saving All My Love for You, dan Greatest Love of All.

Pada 1987, dua lagu milik Houston, I Wanna Dance with Somebody dan So Emotional menjadi perhatian publik dan menduduki nomor satu sebagai lagu hits. Lalu, pada 1990, album I’m Your Baby Tonight dan single All the Man That I Need berhasil mencapai Billboard Hot 100 di Amerika Serikat.

Bukan hanya bidang tarik suara, Whitney Houston juga mencoba bidang akting. Pada 1992, ia mendapatkan peran dalam film The Bodyguard dan membawakan cover lagu I Will Always Love You milik Dolly Parton. Tak disangka, lagu tersebut menjadi puncak kesuksesan bagi dirinya. I Will Always Love You menjadi lagu nomor satu di banyak negara.

Di film ini, terungkap pula bahwa lagu lawas itu disarankan oleh Kevin Costner lawan main Whitney Houston di film The Bodyguard itu untuk dinyanyikan The Voice, begitu julukannya.

