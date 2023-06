Profil Ahn Bo Hyun, Bintang Drama See You In My 19th Life dan My Name

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru berjudul See You In My 19th Life sudah tayang sejak17 Juni 2023 setiap pukul 19.10 WIB di Netflix. Drama ini dibintangi oleh aktor yang mencuri perhatian, Ahn Bo Hyun dan juga Shin Hye Sun. See You In My 19th Life akan tayang dalam 12 episode.

Secara keseluruhan, drama Korea ini bercerita tentang seorang wanita yang mampu melakukan reinkarnasi berkali-kali selama hampir 100 tahun. Lalu pada saat usia 19 tahun dia ingin bertemu kembali dengan pria bernama Moon Seo Ha yang pernah ditemui pada usia 12 tahun.

Moon Seo Ha diperankan oleh Ahn Bo Hyun yang memiliki sifat perfeksionis dan lembut. Terlihat sangat sempurna namun ternyata menyimpan trauma mendalam. Sambil menunggu drama ini selesai tayang, berikut biodata dan profil Ahn Bo Hyun, bintang drama See You In My 19th Life.

Profil dan Biodata Ahn Bo Hyun

Aktor dengan tubuh atletis ini kelahiran 16 Mei 1988 di Busan, dia merupakan aktor tampan yang piawai dalam memerankan berbagai karakter. Pria dengan zodiak Taurus ini memiliki hobi fotografi, bersepeda, dan berkemah. Ia kerap kali membagikan aktivitasnya di akun Instagramnya @bohyunahn. Sebelum menjadi aktor yang sukses, dia pernah bekerja paruh waktu sebagai petugas pompa bensin, pengantar surat kabar, dan pengangkut barang.

Dulunya, dia adalah alumni SMA Olahraga Busan. Pada saat itu, ia rajin mengikuti perlombaan tinju amatir dan berhasil membawa pulang medali emas pada kompetisi tinju nasional. Lantaran memiliki postur tubuh yang tinggi sekitar 186cm, ia akhirnya terjun ke dunia modeling. Sebelum menjadi aktor, dia memulai debutnya sebagai seorang model yang berada di naungan FN Entertainment pada 2014. Dia juga merupakan alumni Universitas Daekyeung - Departemen Pemodelan.

Shin Hye Sun dan Ahn Bo Hyun dalam drama See You In My 19th Life. Dok. Netflix

Dunia modelling merupakan langkah awal dia memasuki dunia entertainment. Pada 2016 dia memulai debut akting perdananya lewat film berjudul Golden Cross besutan KBS. Meski bukan sebagai bintang utama, namun sosoknya kerap mencuri perhatian sutradara sehingga selama rentang tiga tahun, dia sukses membintangi 15 drama Korea. Adapun beberapa drama yang pernah ia bintangi yaitu Descendants of the Sun, Dokgo Rewind, dan Her Private Life.

Meski keturunan Korea, ia sempat membintangi drama Cina berjudul Investiture of the Gods yang telah tayang pada 2019. Setahun setelahnya, aktor tampan ini mendapatkan peran utama dalam film berjudul Hiya.

Tak berhenti sampai situ, dia juga membintangi drakor berjudul Itaewon Class yang tayang di Netflix dan mendapatkan rating tertinggi. Nama Ahn Bo Hyun semakin meroket ketika dia bermain dalam film Yumi's Cells dan beradu akting dengan Kim Go Eun. Perannya di serial Netlix, My Name bersama Han So Hee yang berakhir tragis sukses mengharu biru penontonnya.

Namanya terus naik daun dan semakin dikenal penonton berkat kemampuan aktingnya. Apalagi, ia memulai kariernya dari awal dan pernah hidup dalam kekurangan, yang membuat semua penggemarnya semakin kagum padanya. Pada 2023, dia mendapatkan tawaran bermain drama See You In My 19th Life yang sudah tayang sejak 17 Juni 2023 di Netflix setiap pukul 19.10 WIB. Aktor tampan ini juga pernah mendapatkan penghargaan dalam kategori Best New Actor pada MBC Drama Awards tahun 2020.

Demikian profil dan biografi Ahn Bo Hyun, aktor Korea Selatan yang saat ini membintangi See You in My 19th Life sebagai Moon Seo Han beserta usia, akun Ig, dan awal kariernya.

