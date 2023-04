Sebelum Park Seo Joon, Aktor Korea Selatan Ma Dong Seok Lebih Dulu Masuk Dunia Marvel

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum Park Seo Joon main dalam film The Marvels, aktor Korea Selatan lainnya Ma Dong Seok lebih dahulu bergabung dalam film Marvel Universe yaitu The Eternals.

Pada 2019, Ma Dong Seok berhasil mencuri perhatian publik paca penampilannya di film garapan Marvel Studio, The Eternals. Aktor kelahiran Korea Selatan, 1 Maret 1971 ini berperan sebagai Gilgamesh, The Forgotten One yang memiliki kekuatan gabungan antara Hercules dan Thor.

Ma Dong Seok pun berkesempatan beradu akting dengan nama-nama bintang ternama Holywood, seperti Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, dan Lia McHugh.

Dilansir imdb.com, Ma Dong Seok menamatkan studinya di Universitas Negeri Columbia dengan jurusan Pendidikan Kesehatan dan Jasmani. Sejak kecil, Ma Dong Seok dikenal sebagi pribadi yang tak bisa jauh dari olahraga bela diri, khususnya tinju. Sylverster Stallone’s dalam Film Rocky menjadi salah satu inspirasinya dalam bertinju. Bahkan, sebelum memutuskan menjadi seorang aktor, Ma Dong Seok pernah menjadi pelatih pribadi bela diri artis Mark Coleman dan Kevin Randleman. Hal ini yang membuat Ma Dong Seok lebih senang menerima tawaran film bergenre laga.

Dikutip asianwiki.com, pada usianya yang ke 19 tahun, Ma Dong Seok memilih untuk menjadi warga negara Amerika setelah keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Tidak banyak yang tahu bahwa Ma Dong Seok sempat mengganti namanya, dari Lee Dong Seok menjadi Ma Dong Seok. Selain itu, Don Lee merupakan nama internasionalnya sejak pindah ke Amerika Serikat sekaligus digunakannya untuk menjalani promosi di luar Korea.

Sejatinya, nama Ma Dong Seok telah wara-wiri di dunia hiburan Korea Selatan sejak lama. Ma Dong Seok atau yang juga akrab dikenal Don Lee merupakan aktor yang memulai debut kariernya melalui film berjudul Legend of the Wind (2004). Sejumlah judul film pun telah diperankannya, seperti Heaven's Soldiers (2005), The Unjust (2010), Nameless Gangster: Rules of The Time (2012), The Bad Guys: Reign of Chaos (2019), dan Men of Plastic (2022). Namanya mulai dikenal luas oleh publik setelah kemunculannya di Train to Busan (2016).

