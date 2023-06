Profil Kim Seon Ho, Pemeran Film The Childe

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Seon Ho berperan sebagai sosok misterius yang disebut nobleman bernama Gwigongja dalam film The Childe.

Film itu tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 21 Juni 2023. Karakter Kim Seon Ho digambarkan sebagai pribadi yang kejam dengan tampilan setelan jas rapi dan gaya rambut klimis. Ia mengejar seorang petinju ilegal bernama Marco (Kang Tae Joo).

Mengenal Kim Seon Ho

Baca Juga: 4 Hal Menarik tentang Film The Childe

Kim Seon Ho, aktor Korea Selatan kelahiran Seoul, 8 Mei 1986. Kim Seon Ho mendapatkan pengakuan akting melalui pertunjukan teater sebelum beralih ke televisi dan film. Pada 2017, Kim Seon Ho membuat debut aktingnya dalam serial drama Good Manager. Ia meraih ketenaran melalui perannya sebagai Han Ji-pyeong dalam drama Korea populer Start-Up pada 2020.

Mengutip Fandom, setelah lulus SMA, Kim Seon Ho belajar di Institut Seni Seoul dan mendapat gelar dari Departemen Penyiaran dan Hiburan. Semasa kuliah, dia bergabung dengan grup teater dan berakting dalam drama.

Peran panggung pertama dia drama adaptasi Prancis berjudul New Boeing Boeing pada 2009 yang diadaptasi kembali tahun 2013. Dia mulai mendapat kesuksesan dari drama populer Daehakro, Rooftop House Cat dan Goal of Love, keduanya bergenre komedi romantis.

Dia memperluas repertoarnya dan mendapatkan pengakuan kritis atas karyanya dalam drama seperti True West dan Kiss of the Spider Woman pada 2015 dan Closer tahun 2016.

Pada 2022, Kim Seon Ho menerima empat penghargaan dalam acara Asia Artist Award. Salah satu penghargaan yang diraih Kim Seon Ho adalah Best Choice Actor. Adapun tiga penghargaan lainnya DCM Popularity Actor, Asia Celebrity Actor, dan Idol Plus Popularity.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mengutip AsianWiki, berikut beberapa film dan drama yang dibintangi Kim Seon Ho:

1. Drama serial

- Hometown Cha-Cha-Cha | Gaetmaeul Chachacha (tvN-2021) - Hong Du-Sik

- Run On (JTBC / 2020-2021) - Kim Sang-Ho (episode 16)

- Start-Up (tvN / 2020) - Han Ji-Pyeong

- Find Me in Your Memory | Geu Namjaui Kieokbeop (MBC-2020) - Seo Gwang Jin (episode 1)

- Catch The Ghost | Yooryungeul Jabara (tvN-2019) - Ko Ji-Seok

- Welcome to Waikiki 2 | Eulachacha Waikiki Season 2 (JTBC-2019) - Cha Woo Sik

- Feel Good To Die | Jookeodo Joa (KBS2-2018) - interviewer (ep.4)

- 100 Days My Prince | Baekilui Nanggoonnim (tvN-2018) - Jung Je Yoon

- Your House Helper | Dangshinui Hawooseuhelpeo (KBS2-2018) - Yong Joon (ep.2)

- Two Cops (MBC, 2017-2018) - Gong Soo-Chang

- Strongest Deliveryman | Choigangbaedalkkun (KBS2-2017) - Oh Jin Gyu

- Good Manager | Kimgwajang (KBS2-2017) - Sun Sang Tae

2. TV Movies

- You Drive Me Crazy! | Michigetda, Neoddaeme! (MBC-2018) - Kim Rae-Wan

- The Childe (Next Entertainment World) - 2023

Pilihan Editor: 4 Hal Menarik tentang Film The Childe