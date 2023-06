4 Hal Menarik tentang Film The Childe

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film korea terbaru The Childe mulai tayang pada 21 Juni 2023. The Childe karya sutradara Park Hoon Jung. The Childe film bergenre action, misteri, dan thriller. Film garapan sutradara Park Hoon Jung ini membawa deretan bintang populer seperti Kim Seon Ho, Kang Tae Joo, Kim Kang Woo, dan Go Ara.

Mulanya film itu berjudul Sad Tropic, namun rumah produksi Next Entertainment World meresmikan judul film The Childe.

Hal menarik tentang The Childe

Baca Juga: Tantri Kotak Ikut Ramaikan Fan Project di Fan Meeting Kim Seon Ho Jakarta

1. Kim Seon Ho menjadi psikopat

Kim Seon Ho yang biasanya memainkan karakter protagonis dalam drama series Startup dan Home Town Cha Cha Cha kini menjadi psikopat misterius.

Mengutip Soompi, karakter Kim Seon Ho digambarkan sebagai orang yang kejam dengan penampilan jas rapi dan gaya rambut yang stylish. Kim Seon Ho berkali-kali memperkenalkan diri kepada Marco (Kang Tae Joo) sebagai teman tanpa menyebutkan nama aslinya.

2. Kang Tae Joo, Go Ara, Kim Kang Woo

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mengutip Antara, Kim Seon Ho, film The Childe juga diperankan oleh sejumlah aktor lain yang banyak dinantikan penggemar.Kang Tae Joo sebagai Marco seorang petinju ilegal.

Kim Kang Woo memerankan Han Yi Sa, seorang yang mengaku sebagai kakak tiri Marco, juga berusaha mengejar secara mati-matian untuk mendapat adik tirinya itu. Go Ara memainkan peran sebagai perempuan misterius yang tiba-tiba muncul mengejar Marco tanpa alasan yang jelas.

3. Tayang di Indonesia

Film The Childe tayang di Indonesia bersamaan dengan Korea Selatan pada 21 Juni 2023. Kabar itu disampaikan oleh Kim Seon Ho pada acara jumpa penggemar bertema One, Two, Three, Smile di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta pada 2 Juni 2023.

4. Sinopsis The Childe

Film ini mengisahkan Marco yang diperankan Kang Tae Joo, petinju ilegal yang mengejar mimpinya demi mendapat banyak uang.

Mimpi yang berusaha diraih Marco ternyata tidak mudah, sebab seorang pria bangsawan misterius bernama Gwigongja yang diperankan Kim Seon Ho menyeret Marco dalam dunia gelap. Nasib Marco makin buruk, karena banyak orang yang mulai mengincar nyawanya dan berusaha menghancurkan hidupnya.

Pilihan Editor: Perjuangan Kim Seon Ho Demi Film The Childe, Celana Sampai Sobek saat Syuting