21 Juni Hari Musik Sedunia, dari Prancis kemudian Mendunia

TEMPO.CO, Jakarta -Musik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Selain memberikan hiburan, musik juga merupakan bentuk ekspresi yang kuat. Melodi yang tepat dapat menyampaikan emosi dengan lebih baik daripada kata-kata, dan musik mampu melintasi batasan-batasan. Untuk itulah pada 21 Juni diperingati sebagai Hari Musik Sedunia.

Namun, apakah Anda tahu asal usul dari perayaan ini? Mari kita lihat kilas balik sejarah dan makna dari Hari Musik Sedunia.

Asal usul Hari Musik Sedunia

Hari Musik Sedunia juga dikenal dengan sebutan World Music Day, International Music Day, atau World Music Day. Perayaan ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu untuk memperingati keajaiban musik secara global dan mengapresiasi keberagaman budaya musik di seluruh dunia.

Menurut National Today, Hari Musik Sedunia pertama kali dimulai di Prancis. Ketika Maurice Fleuret menjabat sebagai Direktur Musik dan Tari di Kementerian Kebudayaan pada Oktober 1981, ia memiliki visi bahwa " the music everywhere and the concert nowhere".

Dalam sebuah penelitian tentang kebiasaan budaya Prancis pada tahun 1982, Fleuret menemukan bahwa setiap dua orang di antara penduduk Prancis memainkan alat musik. Terinspirasi oleh temuan ini, ia mulai memikirkan cara untuk menyatukan orang-orang di jalan-jalan melalui musik.

Inilah awal mula Hari Musik, atau yang dikenal sebagai "Fête de la Musique," yang pertama kali diadakan di Paris pada tahun 1982.

Fête de la Musique mempromosikan musik dengan dua cara, yang pertama dengan mendorong musisi baru dan profesional untuk tampil di jalanan. Kedua, dengan menyelenggarakan konser musik gratis yang melibatkan semua genre musik, sehingga masyarakat dapat mengenal musik-musik baru.

Dalam semangat "Faites de la musique" (Buatlah musik), Komite Fête de la Musique di Paris menganjurkan agar konser tersebut gratis untuk umum dan musisi tampil secara sukarela. Prinsip ini juga diadopsi oleh kota-kota lain yang ikut serta dalam perayaan ini.

Konsep Fête de la Musique kemudian diadopsi oleh beberapa negara di dunia, dan menjadi perlengkapan tahunan di kalender global sejak 1985. Perayaan ini telah mendapatkan popularitas internasional dan akhirnya dirayakan di lebih dari 120 negara di seluruh dunia.

Tujuan Hari Musik Sedunia

Menurut India Today, perayaan ini merupakan ajakan untuk berbagi dan merayakan musik dalam berbagai bentuk dan gaya. Musik telah menjadi pengiring setiap momen penting dalam sejarah manusia, mulai dari perayaan, kesedihan, perjuangan, hingga kegembiraan.

Melalui melodi dan lirik, musik dapat menyampaikan pesan yang kuat dan menyentuh hati setiap pendengar. Acara perayaan Hari Musik Sedunia juga menghadirkan kegembiraan dan kesenangan bagi para pecinta musik.

Tema Hari Musik 2023

Tema Hari Musik Sedunia 2023 masih belum diumumkan, namun Anda dapat mengenal tema dari tahun sebelumnya. Tema Hari Musik Sedunia 2022 adalah "Musik di Persimpangan". Tema ini mengajak kita untuk menemukan dan menghargai musik pada titik-titik pertemuan.

Pemilihan tema ini bertujuan untuk menyoroti kekuatan musik dalam menyatukan orang dari berbagai budaya dan latar belakang. Musik memiliki potensi sebagai kekuatan yang hebat untuk perubahan sosial, dan tema "Musik di Persimpangan" merupakan cara untuk merayakan kekuatan ini.

Dalam perayaan Hari Musik Sedunia, kita mengakui bahwa musik dapat mengatasi perbedaan dan menjadi jembatan yang menghubungkan kita semua. Dengan tema ini, Hari Musik Sedunia 2022 mengajak kita untuk menghargai keindahan dan keanekaragaman musik di dunia ini.

Musik tidak mengenal batasan budaya, bahasa, atau latar belakang. Melalui musik, kita dapat menemukan kesamaan dan menghormati perbedaan di antara kita. Tema ini menggambarkan pentingnya persimpangan dan pertemuan dalam musik, di mana inspirasi dan kolaborasi dapat terjadi.

