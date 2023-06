Song Hye Kyo hingga Kakak Jin BTS Bantah Dapat Perlakuan Spesial saat Nonton Konser Bruno Mars

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bruno Mars sukses menggelar konser selama 2 hari di Korea Selatan, yaitu pada Sabtu, 17 Juni dan Minggu, 18 Juni 2023. Konser tersebut mendapatkan antusiasme tinggi dari publik dan didatangi oleh 101 ribu penonton selama 2 hari.

Namun, konser Bruno Mars ini juga menimbulkan kontroversi terkait dugaan adanya perlakuan khusus atau jalur undangan kepada para artis Korea Selatan yang dilakukan oleh pihak promotor, Hyundai Card. Berikut ini merupakan deretan selebritas dan kerabat mereka yang memberikan bukti pembelian tiket mandiri.

1. Song Hye Kyo

Aktris pemeran The Glory, Song Hye Kyo mencoba menepis rumor terkait dugaan perlakuan khusus yang diberikan oleh Hyundai Card lewat unggahan tiket konser Bruno Mars yang dihadirinya. Dikutip dari Kbizoom, sang aktris diketahui membeli 6 tiket dan diberikan kepada 5 pemain dari drama Now, We Are Breaking Up, yaitu Jang Ki Yong, Park Hyo Joo, Ki Eun Se, Kim Joo Hun, dan sutadara kreatif Jenie Jang.

Menanggapi unggahan tersebut, netizen Korea Selatan mengakui Song Hye Kyo tidak mendapatkan perlakuan khusus karena namanya tertulis dan tiket yang dimilikinya berbeda dengan yang didapatkan oleh pemberian promotor.

2. Youngjae GOT7

Anggota GOT7, Youngjae mengunggah foto tiket konser Bruno Mars di Instagram Story dengan keterangan, "Aku memegangnya dengan erat karena takut hilang." Warna tiket yang dimiliki Youngjae sama dengan yang dimiliki oleh Song Hye Kyo sehingga Youngjae GOT7 diakui membeli tiket sendiri. Selain itu, lewat aplikasi penggemar DearU Bubble, Youngjae mengatakan kepada penggemarnya bahwa, "Aku membeli tiketku (sendiri). Harganya 162 ribu won termasuk pengiriman dan biaya lainnya," tuturnya dikutip dari Allkpop.

3. Kakak Jin BTS

Kim Seok Joong, kakak dari Jin BTS memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak menerima perlakuan khusus dari promotor untuk mendapatkan tiket konser Bruno Mars. Hal ini diunggahnya di Instagram Story pada Senin, 19 Juni 2023. "Karena konser yang seharusnya menyenangkan tetapi malah jadi mengagetkan, setelah memahami situasinya dan untuk menghindari kekacauan tahap 2, (saya) ingin menyampaikan pernyataan," tulisnya dikutip dari Naver News.

Ia memastikan bahwa tiket yang dimilikinya tidak berasal dari perlakuan khusus atau pembelian tidak resmi dari perusahaan. "Pertama-tama mengenai tiket yang menimbulkan rasa penasaran publik, tiket ini tidak didapatkan dari pembelian sebelum waktunya oleh perusahaan atau pihak mana pun," tulisnya.

GABRIELLA AMANDA | KBIZOOM | ALLKPOP | NAVER NEWS

