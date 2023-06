Lagu Broken Melodies NCT Dream Dominasi Chart iTunes di 16 Negara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, NCT Dream meluncurkan lagu pra-rilis mereka berjudul Broken Melodies pada Senin, 19 Juni 2023 pukul 18.00 waktu Korea. Belum 24 jam dirilis, lagu Broken Melodies NCT Dream berhasil mendominasi chart iTunes di 16 negara.

Lagu Broken Melodies dirilis bersamaan dengan video musiknya di kanal YouTube SMTOWN, menjelang comeback NCT Dream dengan album penuh ketiga mereka yang akan datang bertajuk ISTJ.



Lagu Broken Melodies NCT Dream Puncaki Banyak Tangga Lagu di Seluruh Dunia



Broken Melodies menempati peringkat pertama tangga lagu iTunes Top Songs di setidaknya 16 wilayah berbeda di seluruh dunia, termasuk Brasil, Indonesia, Cile, Kolombia, Peru, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Malaysia, Brunei, Mongolia , Panama, Filipina, Singapura, Thailand, Kosta Rika, dan Vietnam. Selain itu, Broken Melodies juga menduduki puncak tangga musik realtime Korea seperti Bugs dan VIBE.

NCT DREAM rilis teaser MV Broken Melodies (Twitter @NCTsmtown_DREAM)

Tidak hanya memuncaki chart penjualan album digital untuk QQ Music, Broken Melodies NCT Dream juga menempati No. 1 di Chart Video Musik QQ Music untuk kategori Korea dan Global dan menduduki puncak chart musik realtime AWA di Jepang.

Lirik dari Broken Memories menyampaikan tekad ingin melindungi cinta apapun yang terjadi, mengungkapkan bahwa mereka akan mengatasi berbagai emosi yang dirasakan saat terpisah jauh dari orang yang dicintai.



Album ISTJ NCT Dream Rilis 17 Juli 2023



SM Entertainment mengumumkan bahwa NCT Dream akan merilis album full-length ketiga mereka, ISTJ pada Senin, 17 Juli 2023. Bersamaan dengan judul lagu yang sama, album ISTJ akan berisi total 10 lagu dari berbagai genre.

Selain album spesial musim dingin Candy, ISTJ akan menandai album baru pertama NCT Dream dalam waktu sekitar satu tahun dua bulan sejak perilisan Beatbox pada Mei 2022. Grup ini juga baru saja menyelesaikan konser encore mereka di Gocheok Sky Dome, Korea Selatan untuk tur dunia mereka THE DREAM SHOW2: In YOUR DREAM.

SOOMPI | NEWS1

