Bebe Rexha Dapat 3 Jahitan di Wajah Usai Dilempar HP saat Manggung, Pelaku Sudah Ditahan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Bebe Rexha harus mendapatkan tiga jahitan di bagian alis kiri setelah seorang penonton konsernya melempar ponsel yang mengenai wajahnya. Ia mengunggah foto di Instagram dan mengabarkan kondisi terkininya.

Dikutip dari Deadline, Bebe Rexha awalnya menggelar konser di The Rooftop at Pier 17, New York, Amerika Serikat pada Minggu, 18 Juni 2023 sekitar pukul 10 malam. Konser tersebut berlangsung lancar hingga saat ia akan menyelesaikan penampilannya, seorang penonton bernama Nicholas Malvagna, 27 tahun, melempar ponsel ke panggung dan mengenai area wajah dari Bebe Rexha dengan cukup keras.

Bebe Rexha Tersungkur di Atas Panggung karena Menahan Sakit

Setelah kejadian, Bebe Rexha sempat tersungkur dan akhirnya keluar panggung dengan posisi tangan yang menutupi wajahnya, dibantu oleh beberapa staff. Penyanyi yang baru saja mengeluarkan album Bebe itu langsung dilarikan ke rumah sakit setelah kejadian. Ia harus menerima tiga jahitan di area alis sebelah kiri. Sementara, Malvagna saat ini ditahan oleh pihak kepolisian atas kasus penyerangan dan akan segera diadili.

Bebe Rexha memastikan para penggemar keadaannya baik lewat unggahan di Instagram. Pada Senin, 19 Juni 2023, Rexha mengunggah fotonya yang memperlihatkan bagian alis kiri ditutupi plester. Pada foto kedua, ia menunjukkan luka yang terlihat seperti garis merah sangat dekat dengan area alis. Unggahan tersebut disertai dengan keterangan, "Aku baik-baik saja."

Penggemar Bebe Rexha Geram dengan Insiden Pelemparan HP

Mengutip dari ET Canada, para penggemar mengatakan bahwa mereka merasa geram dengan penonton yang melempar ponsel karena dinilai merusak suasana. "Benar-benar sebuah acara yang baik tapi dirusak oleh seorang penggemar yang melempar ponsel ke arah @Beberexha. Semoga dia baik-baik saja setelah kejadian itu," ujar @Captiv***.

Bukan hanya itu, penggemar juga menuliskan kekhawatiran mereka soal keadaan Bebe Rexha di Twitter. "Saya telah melihat apa yang terjadi kepada Bebe Rexha dan saya merasa terganggu karena itu sangat tidak diperlukan! Mereka yang naik ke panggung untuk menghibur kita adalah manusia (sehingga) JANGAN MELEMPAR BARANG KE ARAH MEREKA! Juga membeli tiket untuk melihatnya di minggu besok jadi jangan lakukan itu di acara yang aku datangi," tulis @heyja***.

GABRIELLA AMANDA | DEADLINE | ET CANADA

