Profil dan Biodata Lee Junho 2PM, Kini Fokus Menjadi Aktor Film dan Drama Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Junho merupakan anggota boy grup 2PM sekaligus aktor populer Korea Selatan yang telah membintangi berbagai drama. Karakter terakhir yang diperankan Lee Junho yakni sosok putra mahkota Yi San dalam drama bertajuk The Red Sleeve pada 2021. Baru-baru ini, Lee Junho memainkan peran dalam drama King The Land bersama dengan Yoona SNSD.

King The Land merupakan drama bergenre komedi romantis dengan 16 episode yang telah tayang di JTBC dan Netflix pada 17 Juni 2023, setiap Sabtu dan Minggu pukul 22.30 KST. Drama yang disutradarai oleh Im Hyun Wook dan naskahnya ditulis oleh Chun Sung Il serta Choi Rom ini, mengisahkan seorang putera keluarga kaya raya dengan karyawan. Untuk itu, sambil menantikan episode selanjutnya mari simak biodata dan profil Lee Junho 2PM berikut ini.

1. Profil dan Biodata Lee Junho 2PM

Lee Junho merupakan anggota boy grup 2PM yang debut sejak 2008 dan masih aktif hingga saat ini. Musisi dan aktor berbakat kelahiran Korea Selatan, 25 Januari 1990 ini telah menyelesaikan wajib militernya pada 20 Maret 2021. Lee Junho saat ini berusia 33 tahun dengan tinggi badan 178 cm dan berat badan 67 kg.

Dikenal memiliki pribadi yang baik dan pantang menyerah, sosok yang memiliki golongan darah A ini ternyata beragama Kristen dan rajin beribadah. Dia juga cukup aktif membagikan kesehariannya di media sosial Twitter @dlwnsghek dan Instagram @le2jh.

2. Debut Lewat Ajang Pencarian Bakat Superstar Survival

Junho debut pada 2008 sebagai anggota 2PM setelah berhasil memenangkan ajang pencarian bakat Superstar Survival. Debut dibawah naungan agensi besar JYP Entertainment, popularitas Junho langsung bersinar.

Baca Juga: Beda Reaksi Member SNSD dan 2PM Soal Drama King the Land yang Dibintangi Yoona dan Lee Junho

Sebagai seorang idol yang memiliki posisi sebagai vokalis utama dan penari, Lee Junho 2PM ternyata sempat beberapa kali menjadi komposer untuk album solonya dan ikut berkontribusi dalam lagu 2PM seperti Give It To Me pada 2011 dan Kimi Ga Ireba pada 2012.

K-Pop idol generasi kedua ini memang masih aktif di industri musik, 2PM melakukan comeback dengan album Must dan single utama Make It yang dikomposeri oleh Jang Woo Young pada 2021.

3. Debut Akting dalam Film Layar Lebar

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pria berumur 33 tahun ini memang sangat berbakat dalam segala bidang, ia berhasil debut akting dalam sebuah film layar lebar bertajuk Cold Eyes pada (2013) sebagai Detective Squirrel. Kemudian berperan dalam film Twenty pada (2015) sebagai Dong Woo, Memories of the Sword (2015) sebagai Yool, Rose and Tulip (2019) sebagai Nero dan De Won, serta Homme Fatale (2019) sebagai Heo Saek.

4. Melebarkan Karier di Dunia Drama

Pria berambut hitam ini bukan hanya berperan dalam film layar lebar, pada 2016 Lee Junho mulai berperan dalam drama thriller Memory sebagai Jung Jin, kemudian berlanjut dalam drama Uncontrollably Fond (2016) sebagai Lee Joon Ho, Good Manager (2017) sebagai Seo Yeol, Rain or Shine (2017-2018) sebagai Lee Gang Doo, Wok of Love (2018) sebagai Seo Poong, Confession (2019) sebagai Choi Do Hyun, The Red Sleeve (2021) sebagai Yi San, dan King The Land (2023) sebagai Gu Won.

5. Pecinta Kucing

Lee Junho ternyata sosok penyayang bintang yang dikenal sangat menyukai kucing, dia memelihara dua ekor kucing di rumahnya bernama Johnny dan Wollie.

Nah, itu dia biodata dan profil Lee Junho 2PM yang kini fokus menjadi aktor film dan drama korea.

Nur Qomariyah

Pilihan editor: Pengorbanan Lee Junho 2PM Demi Drama King the Land