Anak Lelaki Noor Alfallah dan Al Pacino Lahir, Ini Profil Ibu Roman Pacino Kelahiran Kuwait

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Al Pacino di usia 83 tahun menjadi ayah anak keempatnya. Pelakon film The Godfather ini mendapatkan anak dari kekasihnya, Noor Alfallah yang berusia 29 tahun, pada Kamis, 15 Juni 2023.

Rumor kedekatan Al Pacino dan Alfallah telah muncul ke permukaan sejak April 2022. Hubungan keduanya pertama kali menyeruak saat mereka tertangkap sedang makan malam bersama. Namun menurut people.com, sebenarnya keduanya telah berpacaran sejak awal pandemi.

Sementara itu, seperti dilansir dari laman tmz.com, setelah mendapat kabar kelahiran Noor Alfallah, keduanya terlihat merayakan kabar bahagia tersebut dengan mengadakan makan malam di Los Angeles. Anak mereka berjenis kelamin laki-laki dan sepakat menamainya Roman Pacino.

Sebelumnya, Al Pacino telah memiliki tiga anak yang berasal dari dua pasangan yang berbeda. Dua anak dari Beverly D’Angelo dan seorang anak lainya dengan Jan Tarrant.

Sebetulnya Al Pacino tidak berharap akan memiliki anak keempat atau dapat menambah anak lagi. Hal tersebut disebabkan karena Al Pacino yang telah memasuki usia tua dan memiliki kondisi medis yang mencegahnya untuk dapat memiliki keturunan lagi. Dengan demikian, kehamilan Noor Alfallah merupakan berita yang mengejutkan sekaligus bahagia bagi mereka berdua.

Profil Noor Alfallah

Noor Alfallah merupakan produser film dan TV Amerika Serikat yang lahir pada 2 Desember 1993 di Kuwait. Meskipun lahir di Kuwait, Noor Alfallah dibesarkan oleh keluarganya di Amerika Serikat.

Seperti dilansir dari laman wikibio.in, Noor Alfallah menempuh gelar sarjananya di University of Southern California’s School of Cinematic Arts yang terletak di Los Angeles, Amerika Serikat. Setelah berhasil mendapatkan gelar sarjananya, Noor Alfallah kemudian mengejar gelar magisternya di University of California dengan mengambil studi produksi film dan TV.

Noor Alfallah berasal dari keluarga kaya Kuwait dengan ayahnya yang bernama Falah N. Al Falah atau juga dikenal dengan Fallah Nasser Alfallah dan ibunya yang bernama Alana Setlin merupakan seorang Yahudi. Noor juga memiliki dua adik perempuan dan satu adik laki-laki yang masing-masing bernama Remi Alfallah, Sophia Alfallah, dan Nasser Alfallah.

Sebelum berpacaran dengan Al Pacino, Alfallah diketahui juga pernah menjalin hubungan yang mesra dengan vokalis The Rolling Stone, Mick Jagger. Keduanya pernah terlihat bersama di Paris, Prancis.

Selain Mick, Noor Alfallah juga pernah menjalin hubungan percintaan dengan seorang miliarder dan filantropist Amerika Serikat, Nicholas Berggruen pada 2018. Keduanya dilaporkan terlihat sedang makan siang bersama, tetapi hubungan tersebut harus kandas pada 2021.

Dengan sekolahnya yang fokus di bidang produksi perfilman, karier Noor Alfallah pun juga tidak jauh dari menjadi produksi film atau serial televisi. Pada 2018, Noor menjadi eksekutif produser dari serial televisi Inggris dengan genre komedi yang berjudul Brosa Nostra.

Pada 2019, Noor Alfallah juga menjadi produser film pendek Inggris dengan genre drama yang berjudul “La Petite Mort”. Selain itu, dirinya juga menjadi wakil presiden dari rumah produksi Lynd Obst Productions yang masih berada di bawah naungan Sony Entertainment. Rumah produksi tersebut telah memproduksi berbagai film terkenal seperti Interstellar, dan How To Lose A Guy In 10 Days.

