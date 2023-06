Al Pacino di Usia 83 Tahun Tengah Menunggu Kelahiran Anaknya dari Noor Alfallah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Al Pacino, 83 tahun dan sang kekasih, Noor Alfallah yang berusia 29 tahun sedang menunggu kelahiran anak mereka. Keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak April 2022.

Namun, beberapa sumber menyatakan bahwa pasangan itu sebenarnya diam-diam telah berkencan sejak pandemi Covid-19. Kelak, Al Pacino akan menjadi ayah dari empat anak. Sebelumnya, ia sudah memiliki putri dari Julie Marie dan anak kembar dari Beverly D'Angelo, sebagaimana terangkum dalam People.

Profil Al Pacino

Al Pacino yang memiliki nama lengkap Alfredo James Pacino lahir pada 25 April 1940, di New York, Amerika Serikat. Ia merupakan aktor Amerika dengan gaya aktingnya yang intens dan eksplosif.

Setelah dibesarkan di East Harlem dan Bronx, Pacino pindah ke Greenwich Village. Di sana, ia belajar akting di Herbert Berghof Studio dan tampil dalam banyak produksi off-broadway. Lalu, ia mengambil pelajaran akting dari Lee Strasberg dan memainkan peran kecil dalam film Me, Natalie pada 1969. Masih pada tahun yang sama, ia melakukan debutnya di broadway dan memenangkan Tony Award untuk penampilannya dalam drama Does the Tiger Wear a Necktie? Dua tahun kemudian, ia berhasil mendapatkan peran utama pertamanya melalui The Panic in Needle Park.

Mengacu britannica, pada 1972, nama Pacino melambung sebagai seorang aktor berkat perannya dalam The Godfather. Film tersebut juga mengantarkan Pacino masuk dalam nominasi Oscar pertamanya. Al Pacino memantapkan posisinya sebagai salah satu bintang Hollywood paling dinamis dalam beberapa film berikutnya, antara lain Scarecrow (1973), Serpico (1973), Dog Day Afternoon (1975), The Godfather, Part II (1974), Bobby Deerfield (1977), …And Justice for All (1979), Cruising (1980), dan Author! Author! (1982).

Setelah vakum selama empat tahun dalam dunia film usai membintangi Revolution (1985), Pacino bangkit kembali sebagai bintang film utama melalui Sea of Love (1989). Kemudian, pada 1993, ia berhasil memenangi Piala Oscar sebagai aktor terbaik untuk perannya dalam Scent of a Woman. Film terkenal Pacino lainnya pada 1990-an, di antaranya Carlito's Way (1993), Heat (1995), Donnie Brasco (1997), dan Any Given Sunday (1999).

Karier akting Pacino yang produktif berlanjut hingga abad ke-21. Adapun, film-film yang pernah dibintanginya pada era tersebut, seperti Ocean's Thirteen (2007), Jack and Jill (2011), Stand Up Guys (2012), Manglehorn (2014), Danny Collins (2015), Once Upon a Time…in Hollywood (2019), The Irishman (2019), dan American Traitor: The Trial of Axis Sally (2021).

Di sela-sela pekerjaannya membintangi layar lebar, Al Pacino tampil di beberapa produksi televisi untuk HBO, seperti Angels in America (2003), You Don't Know Jack (2010), dan Paterno (2018). Berkat kemampuan aktingnya dalam membintangi puluhan film membuat Al Pacino menerima beragam penghargaan.

Pada 2001, Al Pacino menerima Cecil B. DeMille Award (Golden Globe untuk pencapaian seumur hidup). Ia juga menerima penghargaan lainnya, yaitu National Medal of Arts (2011) dan Kennedy Center Honor (2016).

Pilihan Editor: 82 Tahun Al Pacino Aktor Tua-tua Keladi Makin Tua Makin Berprestasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.