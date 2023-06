Wajah Komedian Baru Indonesia: Inyonk, Ummi Quary, Ebel Cobra

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dunia komedi Indonesia sedang menyambut kelahiran banyak komedian baru. Kedatangan komedian tersebut memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Berikut adalah daftar komedian baru Indonesia, yaitu:

Inyonk. Instagram

Inyonk

Berdasarkan perbincangan dalam YouTube TonightShowNet, Inyonk terkenal dengan komedinya yang suka marah-marah dalam setiap konten di media sosial disertai aksen Betawi. Pemilik nama asli Muhammad Sofyan ini lebih dikenal dengan panggilan Inyonk lantaran ketika masih kecil, bibirnya terbentuk ubin sehingga menjadi monyong. Dari sini, ia sering dipanggil monyong, lalu berubah menjadi Inyonk.

Awal mula ia berkecimpung dalam dunia komedi dengan mengikuti lenong Betawi, tetapi tidak mengikuti sanggar khusus. Ia belajar berkomedi dengan otodidak yang berasal dari teman-teman bermain sekitarnya. Kemudian, ia kerap naik panggung untuk menceritakan kisah komedinya dengan nyablak di panggung sebuah acara tempat tinggalnya. Sebelum memutuskan untuk membuat konten komedi di media sosial, ia sempat beternak ayam.

Ummi Quary

Pemilik nama asli Ummi Kulsum ini mengawali kariernya dalam dunia lawak dengan mengikuti lenong bocah dalam Sanggar Ananda. Awal mula, namanya lebih dikenal dengan Quary karena Aditya Gumay kerap memanggilnya dengan sebutan Quarius dari Aquarius. Meskipun awalnya sempat gagal dalam audisi empo lenong bocah, tetapi ia sempat membintangi episode lenong lainnya. Lalu, pada 2017, ia mulai membintangi lenong bocah, lenong dadakan, dan lenong legenda.

Belakangan ini, komedian asal Tambun, Bekasi ini lebih sering tampil di acara televisi yang mengharuskannya beradu lawakan dengan komedian senior, seperti Andre Taulany dan Wendy Cagur. Meskipun awalnya merasa takut, tetapi para komedian senior sangat mengayomi Ummi. Ia berharap ke depannya dapat diundang ke banyak acara sebagai pelawak, pemain lenong, atau aktris.

Praz Teguh

Mengacu p2k.utn.ac.id, Teguh Prasetyo atau Pras Teguh yang lahir di Padang pada 10 Juni 1991 merupakan pelawak tunggal Indonesia. Ia sudah dikenal sejak mengikuti perkara Stand Up Comedy Indonesia 4 (SUCI4) pada. Ia juga sempat mengikuti rangkaian stand up tour bertajuk “Merdeka Dalam Bercanda” yang dikelola oleh Pandji Pragiwaksono pada 2012. Meskipun sudah berkarier sejak belasan tahun lalu, tetapi namanya baru benar-benar terkenal di dunia hiburan belakangan ini. Kini, ia sedang aktif menjadi pemimpin jalannya perbincangan podcast dalam kanal YouTube HAS Creative. Selama berbincang dalam podcast tersebut, Praz masih kerap menyelipkan ciri khas komedinya disertai dengan gaya sangarnya.

Ebel Cobra. Instagram

Ebel Cobra

Julukan cobra dalam namanya berasal dari kos yang ditempatinya karena setiap banjir, ular selalu berdatangan di tempat tersebut. Sebelum menjadi komedian, Ebel pernah menjadi penonton bayaran dari beberapa acara komedi, seperti Tongiht Show dan Yuk Keep Smile (YKS). Pelawak kelahiran Palangkaraya dan dibesarkan di Banjarmasin ini juga sempat menjadi seorang yang melakukan uji coba obat-obatan.

Lalu, ia merantau menuju Pulau Jawa. Ia mendarat di Surabaya dan memutuskan untuk pergi ke Jakarta yang lebih menjanjikan mendapatkan pekerjaan. Kemudian, ia memilih mendaftarkan diri dalam Stand Up Comedy Musim Keempat pada 2018. Dari sini, ia berhasil membuat tertawa banyak orang dengan ciri khasnya sering membuat nyanyian secara spontan. Barulah, pada 2023, namanya semakin terkenal sebagai komedian karena sering diundang mengisi beberapa acara televisi dan YouTube, seperti Lapor Pak! dan Sahur Nih Ye (Vindes).

