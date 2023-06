Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Indonesia, Putri Ariani, berhasil menjadi topik hangat di media sosial usai mendapat olden buzzer dari Simon Cowell di ajang America’s Got Talent (AGT) 2023. Pada kesempatan kali itu, perempuan yang kerap disapa Putri ini membawakan dua lagu untuk tahap audisinya. Lagu tersebut adalah ‘Loneliness’ yang merupakan lagu ciptaannya sendiri dan ‘Sorry Seems to Be the Hardest’ yang dipopulerkan oleh Elton John.

Tiket Golden Buzzer sendiri memiliki keistimewaan untuk membawa peraihnya langsung ke babak Semifinal AGT musim ke-18 tersebut. Tiket ini juga akan memuluskan jalan pemiliknya tanpa perlu bersaing dengan kontestan lain. Hanya memiliki satu tiket Golden Buzzer, Simon Cowell pun memutuskan untuk memberikan tiket istimewa tersebut kepada Putri Ariani.

Lantas, bagaimana perjalanan Putri Ariani hingga raih Golden Buzzer America’s Got Talent? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

1. Jawara Indonesia’s Got Talent 2014

Orangtua Putri Ariani mengungkapkan jika anak mereka mulai tertarik ke dunia tarik suara sejak berusia dua tahun. Kala itu, Putri kerap menirukan suara-suara yang didengarnya. Meski telah divonis buta sejak berusia tiga bulan karena kondisi Retina of Premature (ROP), namun orangtua Putri tidak ingin membiarkan keterbatasan anaknya menjadi penghalang untuk meraih mimpi.

Pada 2014 silam, tepatnya saat Putri berusia 8 tahun, perempuan kelahiran 2005 tersebut pun mengikuti ajang pencarian bakat anak Indonesia, Indonesia’s Got Talent (IGT) musim ke-2. Dengan kemampuan vokal yang dimiliki, perempuan yang bernama lengkap Ariani Nisma Putri itu berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan banyak peserta lain. Dia pun tampil secara konsisten memukau juri dan penonton yang mendukungnya.

2. Peraih Penghargaan Baiduri dan Juara FLS2N

Sejak menjadi juara Indonesia’s Got talent 2014, Putri pun mulai dibanjiri tawaran untuk berkarir di dunia hiburan Indonesia. Dengan kepiawaiannya di bidang tarik suara, Putri juga berhasil meraih beberapa penghargaan, salah satunya adalah penghargaan Penyanyi Cilik Berprestasi Tingkat Nasional dalam ajang Anugerah Baiduri. Di tahun yang sama, Putri juga mendapat juara 2 lomba menyanyi solo di Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N.

3. Mengikut The Voice Kids Indonesia dan Mengisi OST Asian Para Games

Belum puas dengan prestasi yang dimiliki, Putri kembali mengikuti ajang pencarian bakat Tanah Air, The Voice Kids Indonesia musim kedua yang diselenggarakan pada 2017 lalu. Sayangnya, kala itu Putri hanya berhasil sampai tahap Sing Off dan harus tereliminasi dari ajang unjuk bakat tersebut.

Setahun berselang, Putri dipercaya untuk menjadi salah satu penyanyi yang mengisi official soundtrack Asian para Games 2018. Dia menyanyikan lagu berjudul ‘Song of Victory’ bersama dengan beberapa artis papan atas Indonesia lain, seperti Armand maulana, Maudy Ayunda, Vidi Aldiano, Zara Leola, Regina Poetiray, dan Lesti Kejora.

4. Memiliki Mimpi Besar dari Bersekolah di Juilliard hingga Meraih Grammy

Saat ini, Putri berusia 17 tahun dan tengah mengenyam pendidikan di SMK Negeri 2 Kasihan atau Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta. Dalam acara AGT, Putri juga menyampaikan mimpinya untuk bisa melanjutkan pendidikan di salah satu institusi seni pertunjukan paling bergengsi di dunia, The Juilliard School. Selain itu, dia juga mengungkapkan mimpinya untuk menjadi seorang penyanyi dengan predikat Diva dan meraih penghargaan musik tertinggi, Grammy Awards.

5. Mengikuti America’s Got Talent dan Meraih Golden Buzzer

Putri Ariani mengikuti audisi America’s Got Talent dengan membawakan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul ‘Loneliness’. Sambil memainkan piano, Putri berhasil memukau seluruh orang yang berada di studio, tak terkecuali para juri. Bahkan, Simon Cowell sampai menghampiri Putri ke panggung dan memintanya untuk menyanyikan satu lagu lagi. Alhasil, Putri pun memenuhi keinginan Simon dengan menyanyikan lagu ‘Sorry Seems to Be the Hardest’ milik Elton John.

Selesai menyanyikan lagu keduanya, putri pun mendapat ulasan positif dari para dewan juri. Bahkan, Putri juga mendapatkan standing ovation dari para penonton dan juri. Tak lama setelah itu, Simon berdiri dari duduknya dan menekan tombol Golden Buzzer untuk putri.

