Pianis George Harliono Konser Perdana di Indonesia, 1000 Tiket Habis Terjual

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pianis asal Inggris keturunan Indonesia, George Harliono menggelar konser perdananya di Indonesia pada Minggu, 11 Juni 2023. Konser bertajuk An Afternoon with George Harliono yang digelar di Gedung Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki ini merupakan persembahan dari Jakarta Concert Orchestra, salah satu orkestra terkemuka di Indonesia dengan konduktor Avip Priatna.

"George Harliono saat ini merupakan pianis yang sedang naik daun dan dibicarakan di seluruh dunia. Merupakan kehormatan bagi kami, khususnya Jakarta Concert Orchestra dapat menggelar 'An Afternoon with George Harliono' yang merupakan konser George Harliono pertama di Jakarta. Konser ini juga sekaligus untuk memperingati 150 tahun lahirnya Sergei Rachmaninoff, komponis, pianis dan dirigen Rusia legendaris pada abad ke-20,” ujar Avip Priatna, Direktur Musik The Resonanz Musik dan Konduktor Jakarta Concert Orchestra (JCO).



George Harliono Antusias Konser Perdana di Indonesia



Baca Juga: Joey Alexander Bicara Soal Target sebagai Pianis Jazz Muda

Sebelum tampil, George Harliono mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk bisa melakukan debut penampilan di Jakarta, terlebih dalam konser ini ia diiringi orkestra ternama, Jakarta Concert Orchestra yang dipimpin oleh maestro terkemuka Avip Priatna.

"Uniknya dalam konser ini, akan ada perpaduan harmoni antara orkestra dan paduan suara yang dibawakan oleh Batavia Madrigal Singers. Saya berharap melalui musik yang kami bawakan, dapat menginspirasi para penonton untuk turut melestarikan musik klasik," kata George Harliono.

Baca Juga: Pertama Kali Planetarium Jakarta Buka Pengamatan Umum di Gedung Sendiri

Dari kiri ke kanan: Avip Priatna, Direktur The Resonanz Music bersama George Harliono saat konferensi pers eksklusif persiapan konser An Afternoon with George Harliono, Jumat, 9 Juni 2023. Dok. Istimewa



Konsep Konser George Harliono



Konser An Afternoon with George Harliono juga menampilkan perpaduan harmoni antara orkestra simfoni dan paduan suara yang akan dibawakan oleh Batavia Madrigal Singers. Perpaduan harmoni seperti ini merupakan kedua kalinya dipertunjukkan sejak pertama kali dipertunjukkan pada 2003.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam konser ini, Jakarta Concert Orchestra mengiringi George Harliono untuk memainkan tiga lagu, yaitu Overture "Leonore" No. 3 in C Major, Op.72b karya Ludwig van Beethoven, Choral Fantasy in C Minor, Op.80 yang juga merupakan karya Ludwig van Beethoven dan lagu terakhir adalah karya dari Sergei Rachmaninoff yang bertajuk Piano Concerto No. 2.

Tiket konser An Afternoon with George Harliono yang berjumlah 1.000 dengan kategori Platinum, VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II dan Regular habis terjual. "Saya sangat berterima kasih atas antusiasme yang meningkat dari para penggemar musik klasik. Harapan kami, melalui konser ini, musik orkestra dapat dinikmati oleh lebih banyak orang, terutama kalangan muda, sehingga misi JCO dalam mempopulerkan musik orkestra di Indonesia dapat terwujud.” tutup Avip Priatna.



Perjalanan George Harliono di Kancah Internasional



Sejak berumur 9 tahun George Harliono telah diundang tampil dalam sebuah recital solo berdurasi satu jam. Sejak itu, George banyak mendapatkan undangan tampil di berbagai tempat di Inggris, Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. George telah meraih berbagai penghargaan dalam kompetisi-kompetisi di seluruh dunia, termasuk The Grand Piano Competition di Moskow, Sendai International Music Competition, Royal Overseas League Music Competition di London, dan lainnya.

Pilihan Editor: Mengenal Billy Joel Musikus Kondang Berjuluk Piano Man

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.