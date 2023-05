Mengenal Billy Joel Musikus Kondang Berjuluk Piano Man

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - William Martin Joel atau Billy Joel musisi bertalenta lengkap. Ia penyanyi, pianis, komposer, dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Mengutip IMDb ia dijuluki Piano Man. Ia menjalani karier yang tergolong sukses secara komersial sebagai artis solo sejak tahun 1970-an. Ia merilis 12 album studio pop dan rock dari tahun 1971 hingga 1993.

Adapun satu album klasik pada 2001. Dia sempat menjadi salah satu artis musik terlaris. Karyanya juga termasuk album rekaman terlaris ketujuh di Amerika Serikat. Ia juga artis solo terlaris keempat di negeri Paman Sam itu dengan lebih dari 160 juta rekaman terjual di seluruh dunia. Album kompilasi tahun 1985, Greatest Hits Vol. 1-2, salah satu album terlaris di Amerika Serikat.

Mengenal Billy Joel

Mengutip Britannica, Billy Joel lahir di Bronx, New York, pada 9 Mei 1949. Ayah Joel, imigran Yahudi Jerman, ia dibesarkan di Hicksville, pinggiran kota di Long Island, New York. Joel mengenal musik klasik dari orang tuanya. Ia mencoba belajar piano pada usia 4 tahun.

Pada usia 14 tahun, Joel terpikat dengan British Invasion dan musik soul. Ia mulai bermain dalam band bersama grup musik The Hassles, kemudian merekam dua album pada akhir 1960-an. Billy Joel pernah bergabung dalam duo heavy metal, Attila.

Pada1971, ia merilis album pertamanya, Cold Spring Harbor. Album kedua Piano Man pada 1973. Lagu Piano Man menjadi hit besar dan membuat nama Billy Joel melambung ke kancah musik internasional.

Karya itu menjadi lagu andalannya. Piano Man dan album Joel berikutnya Streetlife Serenade (1974) mendapat pujian dari para kritikus. Dalam album Streetlife Serenade, ia menampilkan empat lagu hit salah satunya, Just the Way You Are yang memenangi Grammy Awards. Album ini terjual sebanyak lima juta kopi, melampaui Bridge over Troubled Water dari Simon and Garfunkel. Album Streetlife Serenade sempat menjadi yang terlaris di Columbia.

Billy Joel musikus terpandang dikenal sebagai pianis dan komposer yang ulung. Karya musiknya dipengaruhi oleh berbagai genre, termasuk rock, blues, jazz, klasik. Ia telah memenangi banyak penghargaan musik, termasuk enam Grammy Awards.

