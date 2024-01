4900 Tiket Konser An Anime Symphony: Overdrive Sold Out dalam Waktu Singkat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Concert Orchestra (JCO) kembali menggelar konser anime yang bertajuk An Anime Symphony: Overdrive pada Sabtu, 3 Februari 2024, di JIEXPO Convention Centre and Theatre Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini adalah kelanjutan dari kesuksesan konser anime perdana JCO yang digelar pada Desember 2023 lalu.

Pada Desember 2023 lalu, konser An Anime Symphony meraih sukses besar, 2400 tiket habis terjual dalam hitungan beberapa menit saja. Saat itu masih banyak calon penonton yang tidak kebagian tiket mengirimkan pesan melalui sosial media JCO untuk kembali menggelar konser serupa. Melihat antusiasme yang luar biasa dari para penggemar anime, JCO memutuskan untuk kembali menggelar konser An Anime Symphony: Overdrive pada 2024 ini.



Konser An Anime Symphony: Overdrive akan digelar di tempat yang lebih besar dengan kapasitas dua kali lipat dari sebelumnya, yakni 4.900 penonton. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir animo penonton yang semakin besar.

Penjualan tiket konser An Anime Symphony: Overdrive dengan kategori Diamond, VVIP, VIP, Regular 1 sampai 4 yang telah dibuka secara resmi pada Kamis, 25 Januari 2024 dan langsung sold out dihari yang sama. Konser yang kali ini diselenggarakan bersama Springboard akan digelar menjadi 2 kali pertunjukan yaitu pukul 15.30 dan 19.00 WIB dengan kapasitas 2450 penonton per pertunjukan. JCO mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para penggemar anime di Indonesia.

"Kami berharap kehadiran konser ini dapat menjadi sarana bagi penggemar musik klasik dan anime untuk menikmati musik orkestra dalam balutan lagu-lagu anime yang ikonik. Kami juga berharap kehadiran konser ini dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan musik klasik kepada generasi muda dengan berbagai cara yang kreatif dan relevan dengan anak-anak muda sekarang," ujar Avip Priatna selaku Direktur Musik The Resonanz Music dan Konduktor Jakarta Concert Orchestra dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 29 Januari 2024.



Lagu yang akan Dibawakan Lebih Banyak di An Anime Symphony: Overdrive

Durasi konser An Anime Symphony kali ini akan diperpanjang dari sebelumnya, sehingga penonton dapat menikmati lebih banyak lagu dari berbagai soundtrack film dan series anime ikonik. Pada konser kedua ini, JCO akan membawakan lebih banyak lagu dari berbagai film dan seri anime ikonik seperti dari karya Studio Ghibli, Sailor Moon, One Piece, Detective Conan, Doraemon, dan lainnya.

An Anime Symphony: Overdrive juga akan menghadirkan penyanyi-penyanyi berbakat dari berbagai generasi, seperti Birgitta Sisca, Farman Purnama, Stefani Yang dan juga Batavia Madrigal Singer (BMS), dan The Resonanz Children Choir (TRCC) yang masih merupakan bagian dari The Resonanz Music.



Lagu Anime Dikemas dalam Bentuk Musik Klasik

Avip Priatna sangat senang dan bersyukur atas antusiasme yang besar dari para penggemar anime terhadap konser An Anime Symphony. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa musik anime yang dikemas dalam bentuk klasik memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Itu juga menjadi motivasi JCO untuk terus menghadirkan berbagai macam konser- konser musik lainnya yang inovatif dan berkualitas.

"Untuk kali ini, kami sebut konser kami sebagai An Anime Symphony: Overdrive, sesuai judulnya, kami harapkan dapat memberikan pengalaman yang penuh energi untuk para penontonnya," kata Avip.

