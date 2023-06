Serba serbi Spider-Man: Across the Spider-Verse

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Spider-Man: Across the Spider-Verse film animasi superhero sekuel dari Spider-Man: Into the Spider-Verse yang dirilis pada 2018. Mengutip IMDb, film ini diproduksi oleh Sony Pictures Animation bekerja sama dengan Marvel Entertainment.

Film animasi layar lebar yang disutradarai Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, dan Justin K. Thompson. Naskahnya ditulis oleh Phil Lord, Christopher Miller, dan David Callaham. Adapun jadwal tayang film ini dimulai pada Rabu 31 Mei 2023.

Tentang Spider-Man: Across the Spider-Verse

1. Karakter dalam film Spider-Man: Across the Spider-Verse

Film Spider-Man: Across the Spider-Verse akan menampilkan beberapa karakter superhero di antaranya: Karakter Miles Morales sebagai Spider-Man (pengisi suara Shameik Moore), Gwen Stacy sebagai Spider-Woman (pengisi suara Hailee Steinfeld). Kelompok pahlawan laba-laba dari seluruh multiverse dipimpin oleh Miguel O'Hara atau Spider-Man 2099 (pengisi suara Oscar Issac).

Film ini juga dibintangi oleh Issa Rae sebagai Jessica Drew Spider-Woman, Karan Soni sebagai Pavitr Prabhakar Spider-Man India, dan Daniel Kaluuya sebagai Hobie Brown Spider-Punk. Penjahat dalam film ini The Spot, pengisi suaranya Jason Schwartzman .

2. Cerita

Mengutip Collider, film Spider-Man: Across the Spider-Verse melanjutkan kisah petualangan Miles Morales, Spider-Man dari dunia alternatif. Film ini akan menjelajahi lebih dalam konsep Multiverse (Multiverse Spider-Verse) yang diperkenalkan dalam film sebelumnya. Miles Morales diharapkan akan bertemu dengan versi Spider-Man lainnya dari realitas alternatif.

3. Sinopsis cerita

Film Spider-Man: Across the Spider-Verse berkisah tentang petualangan epik yang membawa Miles Morales, Spider-Man di Brooklyn melintasi Multiverse untuk bergabung dengan Gwen Stacy. Adapun tim baru Spider-People berhadapan dengan penjahat yang lebih kuat dari yang pernah temui.

Miles Morales melontarkan diri melintasi Multiverse. Dia bertemu dengan Spider-People yang bertugas melindungi keberadaannya. Saat para pahlawan berselisih tentang cara menangani ancaman baru, Miles harus mendefinisikan kembali arti pahlawan.

Miles beradu dengan para manusia laba-laba yang lain. Ia menetapkan langkahnya sendiri demi menyelamatkan orang-orang yang dicintai. Siapa pun bisa memakai topeng itu, namun hanya pahlawan yang tahu benar cara memakainya.

4. Rekor film

Megutip IMDb, film Spider-Man: Across the Spider-Verse yang rilis pada 31 Mei 2023 itu berdurasi 140 menit. Durasi panjang itu dinilai memecahkan rekor baru animasi perfilman Hollywood.

