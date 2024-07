Bos Marvel Kevin Feige akan Mendapat Bintang Hollywood Walk of Fame, Mengenali Penghargaan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Marvel Studios sekaligus produser film-film Marvel Cinematic Universe (MCU) Kevin Feige akan mendapat penghargaan bintang Hollywood Walk of Fame, dikutip dari Antara.

Situs web Hollywood Walk of Fame, dikutip Sabtu, 20 Juli 2024, upacara penobatan Hollywood Walk of Fame Kevin Feige akan diadakan di 6840 Hollywood Boulevard, persisnya di depan El Capitan Theatre, pada 25 Juli 2024.

Baca juga: CC PLN 123 Boyong 14 Penghargaan GCCWA 2024 Asia Pasifik

Feige akan meraih penghargaan bintang Hollywood Walk of Fame untuk kategori Motion Pictures. Penobatan itu akan dihadiri aktor Ryan Reynolds dan Hugh Jackman yang menjadi pemeran utama dari film terbaru Marvel Studios, Deadpool & Wolverine.

Apa Itu Hollywood Walk of Fame?

Pada 1953, komite khusus dibentuk untuk mewujudkan usulan dibuatnya Walk of Fame dan firma yang mengembangkan beberapa proposal khusus. Pada 1955, prinsip dasar proposal tersebut disetujui. Di tahun tersebut, Kamar Dagang Hollywood mulai mengumpulkan tanda tangan yang diperlukan untuk diajukan kepada Pemerintah Kota kala itu. Rencana ini dirumuskan dan diserahkan kepada Dewan Kota Los Angeles pada Januari 1956.

Pada 15 Agustus 1958, Kamar Dagang dan Kota meresmikan delapan bintang di Hollywood Boulevard, Highland Avenue. Delapan penerima penghargaan tersebut meliputi Olive Borden, Ronald Colman, Louise Fazenda, Preston Foster, Burt Lancaster, Edward Sedgwick, Ernest Torrence, dan Joanne Woodward.

Baca juga: Pemkab Sukabumi Raih Penghargaan Bangga Kencana Jabar

Pada 8 Februari 1960, Walk of Fame yang telah lama direncanakan akhirnya dimulai. Bintang pertama Stanley Kramer pada 28 Maret 1960, di dekat persimpangan Hollywood dan Gower. Pada musim gugur itu, pekerjaan telah berjalan, sehingga diputuskan untuk meresmikan Walk of Fame pada 23 November 1960, bersamaan dengan Parade Natal Hollywood.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 11 Desember 1968, bintang lain ditambahkan. Aktor atau komedian Danny Thomas menjadi tuan rumah acara peluncuran bintang yang penting bagi produser atau eksekutif studio Richard D. Zanuck di depan Grauman's Chinese Theatre yang terkenal di dunia. Sejak saat itu, upacara penghargaan bintang diadakan secara rutin.

Pada 1972, Charlie Chaplin dianugerahi bintang di Walk of Fame. Pada 21 Mei 1975, ketika Carol Burnett menerima penghargaannya, total 99 bintang telah ditambahkan ke Walk of Fame. Pada 1978, Dewan Warisan Budaya Kota Los Angeles menetapkan Hollywood Walk of Fame sebagai Monumen Budaya-Sejarah Los Angeles.

Pada 1 Februari 1994 yang merupakan hari ulang tahun Hollywood, Walk of Fame diperpanjang satu blok ke arah barat dari Sycamore ke LaBrea di Hollywood Boulevard sebagai bagian dari proyek revitalisasi oleh Los Angeles Community Redevelopment Agency. Adapun 30 bintang ditambahkan ke blok tersebut untuk membuat daya tarik.

Saat ini, Kamar Dagang Hollywood terus menambahkan bintang ke Walk of Fame sebagai perwakilan Kota Los Angeles. Rata-rata dua bintang ditambahkan ke Walk of Fame setiap bulan. Walk of Fame merupakan penghargaan bagi semua orang yang telah bekerja keras mengembangkan konsep dan mempertahankan objek wisata kota Los Angeles.

Pilihan Editor: Sinopsis dan Pemeran Film Captain America: Brave New World