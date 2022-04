Perilisan Spider-man: Across the Spider-Verse Ditunda Demi Hadirkan yang Terbaik

Cuplikan film Spider-Man: Across the Spider-Verse. Foto: Sony Pictures.

TEMPO.CO, Jakarta - Perilisan Spider-Man: Across the Spider-Verse secara resmi telah ditunda hingga tahun depan. Sony mengumumkan bahwa film animasi yang akan menjadi sekuel dari Spider-Man ini ditunda dari rencana awal, 7 Oktober 2022 menjadi 2 Juni 2023.

Sony juga telah mengungkapkan bahwa film tersebut telah menghapus "Part One" dari judul awalnya, tetapi itu akan tetap menjadi bagian pertama dari kisah dua film. Across the Spider-Verse Part II juga mendapatkan tanggal rilis resmi yaitu 29 Maret 2024.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse – June 2, 2023. Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II – March 29, 2024," cuit akun Twitter @SpiderVerse pada Kamis, 21 April 2022.

Dalam Spider-Man: Across the Spider-Verse, Miles Morales alias Spider-Man (Shameik Moore) melakukan petualangan melintasi multiverse bersama Gwen Stacy atau Spider-Woman (Hailee Steinfeld) dan tim baru Spider-People yang harus menghadapi penjahat yang kuat.

Spider-man: Across the Spider-Verse disutradarai oleh Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, dan Justin K. Thompson, dengan naskah dari Phil Lord, Christopher Miller, dan Dave Callaham. "Lebih banyak waktu untuk membuatnya hebat," tulis penulis dan produser Christopher Miller setelah penundaan diumumkan.

Christopher Miller berusaha menampilkan film animasi yang terbaik melalui Spider-man: Across the Spider-Verse. "Ini adalah situasi di mana film itu sangat ambisius, mencoba melakukan begitu banyak hal inovatif dalam gaya visualnya, dalam gaya penceritaannya, dalam gaya sinematiknya," katanya.

Cuplikan Spider-Man: Across the Spider-Verse yang dirilis awal Desember 2021 menampilkan kelanjutan dari bagian Spider-Verse pertama di mana Miles Morales bersantai di tempat tidurnya sambil mendengarkan lagu Sunflower milik Post Malone dan Swae Lee. Setelah dihubungi oleh Gwen Stacy dari dimensi alternatif, keduanya keluar dari jendela kamar tidur Morales.

