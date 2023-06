20 Drama Korea Action dengan Cerita Terbaik dan Rating Tinggi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bingung libur long weekend ini mengisi waktu luang seperti apa? Mungkin menonton drakor atau drama Korea dapat menjadi solusi. Ada berbagai genre drakor mulai dari genre romance, komedi, hingga action. Drama action Korea menjadi favorit banyak orang karena menampilkan adegan-adegan yang seru dan membuat penonton ikut hanyut dalam ceritanya.

Tak perlu bingung jika ingin menonton drama Korea yang mana dulu karena memang ada berbagai pilihan. Berikut ini 20 rekomendasi drakor action dengan cerita terbaik dan rating tinggi.

1. Vincenzo (2021)

Rekomendasi drakor action terbaik ada Vincenzo yang dibintangi Song Joong Ki. Film ini menceritakan tentang seseorang yang diadaposi dan dikirim ke Italia. Sebelum dikirim dia memiliki nama asli Park Joo-hyung yang kemudian berubah nama menjadi Vincenzo Casano. Park Joo Hyung bekerja sebagai pengacara untuk para mafia. Sejak saat itu, dirinya jadi sering bertemu musuh. Hingga akhirnya ia ingin kembali di Korea lantaran di Italia hidupnya sudah tidak aman. Vincenzo sukses menjadi drama action komedi favorit dan mendapatkan skor 8,5 di IMDb.

2. Taxi Driver (2021)

Taxi Driver juga merupakan drakor genre action yang patut Anda pertimbangkan ketika mencari drakor yang menemani weekend Anda. Salah satu aktor yang terlibat dalam drakor ini adalah Lee Je Hoon. Taxi Driver memiliki cerita yang sayang bila Anda lewatkan. Secara keseluruhan, Taxi Driver menceritakan tentang seorang lulusan akademi militer Korea yang bekerja di layanan taksi online, yang bukan hanya melayani penumpang tetapi juga melayani sebuah jasa balas dendam para kliennya. Sebuah layanan yang tidak biasa. Berkat alur ceritanya yang mumpuni, Taxi Driver mendapatkan skor 8,2 di IMDb.

3. Signal (2016)

Drama Korea Signal. Foto: Asianwiki.

Drama Korea action aktor ganteng ada mengenai Signal (2016). Signal bercerita mengenai seseorang yang menemukan sebuah walkie-talkie misterius yang mampu membuat dirinya bisa berkomunikasi dengan Lee Jae Han yang telah menghilang belasan tahun, tepatnya menghilang selama 15 tahun. Walkie-talkie hingga akhirnya menjadi sebuah alat penting untuk dirinya memecahkan misteri ini dan mengungkapkan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Lee Jae Han tidak hanya memecahkan masalah ini sendiri melainkan juga dibantu oleh temannya. Serunya drakor ini mampu memperoleh skor 8,6 di IMDb.

4. My Name (2021)

My Name adalah drakor action yang sayang bila Anda lewatkan jika menyukai adegan keras dan tembak-menembak. My Name diperankan oleh Han So Hee bercerita mengenai sosok perempuan bernama Yoon Ji Woo yang siap berbaku hantam untuk menemukan dalang di balik penembakan ayahnya. Ayahnya ditembak saat ia berusia 17 tahun.

Sejak saat itu ia bergabung ke dalam kelompok Mafia. Yoon Ji Woo kemudian bergabung dengan Choi Mu Jin yang dulunya merupakan bos mafia. Di sinilah, ia kemudian belajar tembak menembak dan lain sebagainya. Saking serunya, My Name mendapatkan rating 7,8 di IMDb.

5. Descendants of The Sun (2016)

Drakor action selanjutnya yang siapa menemani waktu luang Anda adalah Descendants of The Sun (2016). Descendants of The Sun (2016) menceritakan tentang seseorang yang tergabung dalam pasukan elite fiksi. Yoo Si Jin bertugas untuk membela negaranya serta membela kehormatan anak buahnya. Saat sedang bertugas Si Jin bertemu dokter cantik bernama Kang Mo Yeon. Keduanya dekat dan akhirnya menjalin hubungan. Descendants of The Sun (2016) menjadi drama action-romance yang viral pada masanya hingga mendapatkan skor 8 di IMDb.

6. The K2 (2016)

Poster drama Korea, The K2. wikipedia.org

Rekomendasi drakor action selanjutnya adalah The K2. Drakor action yang tayang pada 2016 ini menceritakan tentang kisah kasih percintaaan antara majikan dengan bodyguard. Di sini, Ji Chang Wook berperan sebagai Kim Je Ha yakni mantan tentara bayaran untuk PMC Blackstone yang ditugaskan di Irak. Secara sengaja dirinya dijebak dan dituduh membunuh pacarnya Raniya. Akhirnya dirinya terus mencari bukti agar terus tidak disalahkan.

Ketika Anda menonton The K2 Anda akan menemukan bumbu-bumbu cinta yang dipadukan dengan adegan tembak nembak. Soal skornya mendapatkan 7,6 di IMDb.

7. Mauseu (2021)

Jika Anda mencari drama Korea genre action crime, Mauseu adalah jawabannya. Mauseu menceritakan tentang Jung Ba-Reum yang merupakan petugas polisi pemula Jung Ba Reum memiliki sifat yang jujur dan berusaha untuk mencapai keadilan. Setelah Ba Reum menghadapi seorang pembunuh psikopat, yang membuat seluruh bangsa ketakutan, hidupnya berubah total. Membawa alur cerita yang menarik suskes membuat drakor Korea genre action crime ini memperoleh skor 8,7 di IMDb.

8. Save Me (2017)

Rekomendasi drakor action selanjutnya yaitu Save Me yang telah tayang pada 2017. Save Me menceritakan tentang empat pemuda yang terdiri dari Han Sang Hwan (Taecyeon), Seok Dong Cheol (Woo Do Hwan), Woo Jung Hoon (David Lee), dan Choi Man Hee (Ha Hoe Jung) yang bertugas untuk menyelamatkan wanita di dalam gang. Kemudian, im sang-mi bertemu dengan empat pemuda tersebut yang membantu menolong masalah keluarganya. Namun justru keluarganya terjerumus ke dalam aliran agama sesat. Saat menyaksikan drama ini Anda akan menyaksikan adegan yang mencekam. Tak heran, drama ini memperoleh skor 8 di IMDb.

9. Bad Guys (2014)

Rekomendasi drakor genre action yaitu Bad Guys (2014). Bad Guys menceritakan tentang seorang detektif yang tanpa diminta membentuk sebuah tim yang terdiri dari para penjahat untuk memberantas kejahatan yang semakin meningkat. Adapun anggotanya yang terdiri dari Park Woong Cheol adalah gangster yang bermasalah dengan hukum, Lee Jung Moon yang merupakan pembunuh berantai termuda dengan kecerdasan luar biasa dan Jung Tae Soo yang pernah menjadi pembunuh bayaran. Tak hanya itu saja, ada pula Inspektur Polisi Yoo Mi Young bergabung dengan tim mereka. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Anda bisa saksikan di aplikasi streaming film. Bad Guys bahkan mencapai skor 7,9 di IMDb.

10. Beyond Evil (2021)

Jika dirasa drakor di atas kurang greget mungkin Beyond Evil dapat menjadi rekomendasi tontonan Anda. Beyond Evil membawa genre action-thriller. Beyond Evil berusaha untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai. Alurnya yang menarik sukses membuat drama ini masuk ke dalam nominasi Baeksang Arts Awards ke-57 dan skor 8,1 di IMdB.

11. Brain Works (2023)

Drama Korea action 2023 selanjutnya adalah Brain Works. Brain Works telah tayang pada 02 Januari 2023 lalu di Viu. Brain Works menceritakan tentang Ha Ru selaku dokter bedah dan Geum Myung Se selaku detektif. Tak hanya genre action, drama ini juga mengkombinasikan komedi di dalamnya.

Keduanya memiliki sifat yang 180 derajat berbeda. Shin Ha Ru sangat ahli dalam bedah namun tidak memiliki rasa iba sama sekali dengan orang lain. Sedangkan, Geum Myung Se memiliki rasa iba yang tinggi kepada orang lain. Perbedaan sifat keduanya membuat mereka harus dijadikan satu untuk menyelesaikan sebuah kasus.

12. Bloodhounds (2023)

Woo Do Hwan, Lee Sang Yi dalam poster Bloodhounds. Dok. Netflix

Bloodhounds juga menjadi salah satu rekomendasi drama korea action 2023. Bloodhounds menceritakan tentang seseorang yang harus merelakan impiannya sebabnya ibunya terlilit utang yang besar. Guna melunasi utang tersebut, seseorang tersebut rela bekerja untuk CEO dalam bisnis rentenir. Lalu bagaimana kelanjutannya? Anda bisa saksikan di Netflix.

13. Big Bet Season 2 (2023)

Siapa yang sudah nonton Big Bet Season 1 nya? Big Bet Season 2 telah tayang di Netflix sejak 15 Februari 2023 di Disney+ Hotstar. Jika di season 1 menceritakan tentang sosok pria yang mengorbankan tenaga dan materi untuk kesuksesan di dunia kasino. Sedangkan season 2nya bercerita mengenai perjuangan Cha Mu Sik yang menyelamatkan diri sendiri dan kehidupannya.

14. 7 Escape (2023)

Drama Korea action terbaru dengan jalan cerita menarik yang wajib ditunggu yakni 7 Escape. Drakor ini akan ditayangkan pada Agustus 2023 di . Sesuai dengan namanya 7 Escape bercerita mengenai 7 orang yang terlibat dalam kasus hilangnya seorang perempuan bernama Matthew Lee. Matthew Lee sendiri merupakan orang misterius yang menjalankan platform terbesar di Korea Selatan. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan stay tuned di Agustus nanti.

15. Chronicles of Crime (2023)

Rekomendasi terbaru genre action pada tahun ini (2023) yang wajib masuk watchlist Anda. Chronicles of Crime bercerita mengenai mantan pengacara yang kemudian menjadi detektif. Sosok tersebut bernama Gu Do Han. Gu Do Han mengejar kebenaran atas kasus yang belum terpecahkan di waktu lalu. Saat tengah menangani kasus, ia bertemu dengan reporter Jung Na Yeon, penipu No Sang Cheon.

16. Vagabond (2019)

Drama Korea, Vagabond. Foto: Asianwiki.

Menjadi salah satu drama action korea yang memiliki ending menggantung, Vagabond sukses membuat penonton penasaran dan menunggu kelanjutan kisahnya. Vagabond mengisahkan tentang sosok bernama Cha Dal-Gun yang menyelidik kasus kematian ponakannya Cha Hoon. Dirinya mencurigai bahwa kematian keponakannya bukan karena kecelakaan. Cha Dal-gun terus menyelidiki dan memecahkan teka-teki tersebut. Karena kisahnya yang menarik dan tidak dapat ditebak endingnya, Vagabond bisa meraih rating tinggi dengan skor 8,2 di IMDb.

17. Lawless Lawyer (2018)

Drama ini menceritakan mengenai Bong Sang Pil yang merupakan mantan gangster yang kini menjadi seorang pengacara. Bong Sang Pil sangat berusaha untuk membalas dendam ibunya dan Ha Jae Yi. Mereka semua bekerja sama untuk memperjuangkan keadilan. Lawsless Lawyer sukses meraih skor 7,6 di IMDb.

18. Healer (2014)

Healer (2014) menjadi rekomendasi drama action Korea terbaik. Healer sendiri menceritakan seorang kurir bernama Seo Jung-hoo, yang tidak hanya bekerja sebagai kurir biasa melainkan juga bisa membantu segala apapun kecuali pembunuhan. Berkat pekerjaan inilah, ia bertemu dengan penulis tabloid dan reporter sukses. Dari dua orang ini kemudian dia menyelidiki masa lalunya yang penuh dengan bahaya. Di IMDb, Healer meraih skor 8,4.

19. Duty After School 2 (2023)

Duty After School 2 merupakan salah satu drama Korea action dengan pemeran aktor ganteng dan berbakat. Dibintangi oleh aktor-aktor Korea yang muda, drakor ini menjadi salah satu tayangan yang disukai banyak penonton. Duty After School 2 menceritakan tentang murid-murid kelas 3 SMA yang terpaksa harus menjadi bagian dari militer untuk melawan alien yang menyerang bumi. Tidak hanya itu, mereka pun harus menjadi pasukan khusus demi bisa meraih poin dan nilai bagus dalam ujian CSAT.

20. Taxi Driver 2 (2023)

Drama Korea action terbaru yakni Taxi Driver 2 merupakan sekuel lanjutan drama dengan judul yang sama. Setelah sukses dengan seri pertamanya, kini Taxi Driver 2 kembali menemani Anda. Bedanya di Taxi Driver 2 ini akan banyak kasus kriminal dari kisah nyata. Dibintangi dengan aktor yang sama, yaitu Lee Je Hoon yang menjadi seorang pengemudi taksi. Taksi bukan sembarang taksi, namun sebuah angkutan untuk menerima jasa balas dendam.

DWI LUCY SUSETIOWATI

