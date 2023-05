Dapat Kejutan Ulang Tahun di Tengah Konser Dewa 19 di Solo, Ahmad Dhani Tetap Cuek

Iklan

TEMPO.CO, Solo - Musisi sekaligus pentolan grup band Dewa 19, Ahmad Dhani mendapat kejutan di tengah-tengah perhelatan konser bertajuk Pertamina Presents Dewa 19 - A Night at The Orchestra Chapter 4 di Gedung Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu malam, 27 Mei 2023. Kejutan itu berupa ucapan selamat ulang tahun untuk Ahmad Dhani yang tepat pada Jumat, 26 Mei 2023 menginjak usia ke-51 tahun.

Momentum itu terjadi ketika sesi penampilan Ari Lasso di panggung konser. Usai membawakan lagu berjudul Persembahan dari Surga, Ari Lasso berinteraksi sejenak dengan ribuan penonton yang melihat konser Dewa 19 itu sebelum melanjutkan membawakan lagu lainnya.

Solo Jadi Kota Paling Spesial Bagi Dewa 19

Diungkapkan Ari, Kota Solo memiliki sejarah tersendiri bagi perjalanan musik Dewa 19 karena tercatat bahwa di Kota Sololah konser pertama grup musik itu digelar.

"Solo ini istimewa karena di Solo inilah konser pertama Dewa 19 digelar. Dan saat ini, setelah 30 tahun, konser Dewa 19 bisa digelar lagi di sini. Yang istimewanya lagi bahwa saat ini sahabat kita, leader of the band juga berulang tahun," ungkap Ari disambut tepuk tangan dan riuh suara penonton.

Mulan Jameela Bawa Kue Ulang Tahun untuk Ahmad Dhani

Lagu Happy Birthday pun segera dilantunkan Ari diikuti oleh ribuan penonton yang hadir di tempat itu. Tak lama tampak istri Ahmad Dhani, Mulan Jameela naik ke panggung dengan membawa kue ulang tahun untuk suaminya. "Happy birthday to you, happy birthday to you." Dengan kompak semua yang ada di ruangan itu menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Ahmad Dhani.

Namun, Dhani yang mendapat kejutan itu terlihat hanya tersenyum sedikit dan bersikap biasa-biasa saja, acuh tak acuh, meski sempat meniup lilin di kue ulang tahunnya itu. "Dhan, kasih kata terima kasih apa setidaknya kepada orang, Dhan," kata Ari meminta Dhani untuk mengucapkan terima kasih atas kejutan yang telah diberikan kepadanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Kan ulang tahunnya kemarin?" jawab Dhani cuek. "Ya kan dirayakannya sekarang? Berterima kasih, Dhan, mereka udah nyiapin ini semua," balas Ari lagi hingga akhirnya Dhani pun mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih semua," jawab Dhani singkat. "Ya memang Dhani itu orangnya dingin-dingin saja, ya," ucap Ari Lasso.

Sebagaimana diketahui, Sabtu malam, 27 Mei 2023, Dewa 19 kembali menggelar konser di Kota Solo yang bertempat di Gedung Edutorium UMS. Konser kali ini dihelat dengan format orkestra.

SEPTHIA RYANTHIE

Pilihan Editor: Nonton Konser Dewa 19 Bareng Gibran, Puan Maharani: Diundang Mas Wali