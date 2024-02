Tissa Biani, Satu-satunya Artis Perempuan yang Main di 2 Film Terlaris Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Tissa Biani menorehkan prestasi di industri perfilman Indonesia. Ya, artis muda berusia 21 tahun ini berperan di dua judul film terlaris Tanah Air sepanjang masa. Dia merupakan aktris perempuan satu-satunya yang memerankan dua film terlaris Indonesia, KKN di Desa Penari dan Agak Laen.

Namanya pun jadi perbincangan publik usai film komedi terbarunya, Agak Laen tembus 7 juta penonton pada Sabtu, 24 Februari 2024. Dalam film komedi yang diproduseri Ernest Prakasa dari rumah produksi Imajinari tersebut, Tissa memerankan tohoh bernama Marlina.

Penampilan perempuan bernama lengkap Tissa Biani Azzahra saat memerankan Marlina yang memukau bikin penonton memuji akting sang aktris. Karakternya jadi karyawan para pemeran utama, yakni Bene, Boris, Jegel, dan Oki dalam menjalankan bisnis rumah hantu di pasar malam.

Tak hanya itu, akting Tissa juga penting bagi alur film Agak Laen. Chemistry-nya dengan sosok polisi yang mengejar jajaran anggota rumah hantu, Tohar yang diperankan oleh Bukie B. Mansyur.

Tissa Biani Bersyukur Berperan di 2 Film Terlaris Indonesia

Untuk merayakan prestasi film Agak Laen ini, Tissa mengunggah foto karakter yang diperankannya. Ada tokoh Nur yang diperankannya dalam film terlaris nomor satu se-Indonesia, KKN di Desa Penari. Di sebelah kanan potretnya sebagai Marlina.

Bersama kolase foto tersebut, Tissa mengungkap terima kasihnya kepada semua pihak. “Alhamdulillah. Thank you everyone. Thank you Nur & Marlina. 2 most watched Indonesian Films. I’m so grateful to be a part of KKN di Desa Penari dan Agak Laen,” tulis Tissa Biani di Instagram kemarin, Sabtu, 24 Februari 2024.

Tissa Biani Panen Pujian Penonton dan Sesama Artis

Di media sosial, nama Tissa Biani tak luput dari sorotan netizen. Kekasih Dul Jaelani ini banjir pujian dari publik. Jajaran selebritas pun memuji kiprah akting Tissa Biani.

“Pernah interview beliau buat podcast. Bisa aku bilang, salah satu aktor muda dengan attitude terbaik yang pernah aku jumpai. love her so much, pinter banget juga orangnya,” tulis influencer, Ian Hugen. “Akting Tissa Biani keren banget the best!” cuit @vio***.

Selain itu, banyak ucapan selamat dari selebritas dan penonton yang mengunggah cuplikan film Agak Laen. Anak musisi Ahmad Dhani, Dul, juga mengucapkan selamat untuk kekasihnya.

