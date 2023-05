Shazam! Fury of the Gods Tayang Mulai Hari Ini di HBO GO, Simak Sinopsisnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Shazam! Fury of the Gods tayang perdana mulai Selasa, 23 Mei di HBO GO. Film garapan sutradara David F. Sandberg ini melanjutkan cerita dari seorang remaja Billy Batson yang setelah membacakan kata magis SHAZAM!, berubah menjadi menjadi alter ego Pahlawan Super versi dewasa, Shazam.



Sinopsis Shazam! Fury of the Gods



Sekuel Pahlawan Super yang penuh aksi ini menghadirkan lebih banyak keseruan, petualangan, dan komedi, bersama dengan dunia yang benar-benar baru, ancaman yang lebih besar, monster, dan makhluk mitologi bagi para pahlawan kita. Kini sepenuhnya memiliki kekuatan dari para dewa, Billy Batson dan sesama anak asuhnya masih belajar bagaimana menyulap kehidupan remaja dengan memiliki alter ego Pahlawan Super dewasa.

Tapi ketika Putri dari Atlas, trio dewa kuno yang pendendam, tiba di Bumi untuk mencari sihir yang dicuri dari mereka sejak lama, Billy atau Shazam dan keluarganya dipercaya dalam pertempuran untuk kekuatan super mereka, hidup mereka, dan takdir dari dunia mereka.



Shazam! Fury of the Gods. Foto: XXI.

Pemain Shazam! Fury of the Gods



Shazam! Fury of the Gods dibintangi kembali oleh para pemeran Zachary Levi (Thor: Ragnarok) sebagai Shazam, Asher Angel (Andi Mack) sebagai Billy Batson, Jack Dylan Grazer (IT Chapter Two) sebagai Freddy Freeman, Adam Brody (Promising Young Woman) sebagai Super Hero Freddy, Ross Butler (Raya and the Last Dragon) sebagai Super Hero Eugene, Meagan Good (Day Shift) sebagai Super Hero Darla, D.J. Cotrona (G.I. Joe: Retaliation) sebagai Super Hero Pedro, Grace Caroline Currey (Annabelle: Creation) sebagai Mary Bromfield / Super Hero Mary, Faithe Herman (This Is Us) sebagai Darla Dudley, Ian Chen (A Dog’s Journey) sebagai Eugene Choi, Jovan Armand (Second Chances) sebagai Pedro Peña, Marta Milans (White Lines) sebagai Rosa Vasquez, Cooper Andrews (The Walking Dead) sebagai Victor Vasquez, dengan Djimon Hounsou (A Quiet Place Part II) sebagai Wizard. Bergabung dengan para pemeran lainnya, Rachel Zegler (West Side Story) dengan Lucy Liu (Kung Fu Panda franchise) dan Helen Mirren (F9: The Fast Saga).

Film ini disutradarai oleh David F. Sandberg (Shazam!, Annabelle: Creation) dan diproduseri oleh Peter Safran (Aquaman, The Suicide Squad). Ditulis oleh Henry Gayden (Shazam!, There’s Someone Inside Your House) dan Chris Morgan (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, The Fate of the Furious), berdasarkan karakter dari DC; Shazam! diciptakan oleh Bill Parker dan C.C. Beck. Produser Eksekutif adalah Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Marcus Viscidi dan Geoff Johns.

Bergabung dengan sutradara Sandberg di belakang kamera adalah direktur fotografi Gyula Pados (the Jumanji franchise), designer produksi Paul Kirby (The Old Guard, Jason Bourne) dan editor Michel Aller (Shazam!, The Nun). Supervisi musik adalah Season Kent (DC League of Super-Pets, The Addams Family 2) dan Musik oleh Christophe Beck (Free Guy, Frozen II). Supervisi efek visual adalah Bruce Jones (Aquaman, IT) dan Raymond Chen (Alita: Battle Angel, The Meg). Designer kostum adalah Louise Mingenbach (Jumanji: The Next Level, Godzilla: King of the Monsters).

