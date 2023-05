4 Film Dokumenter Spesial di HBO GO, Peringati 100 Tahun Warner Bros.

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka merayakan 100 tahun Warner Bros., empat film dokumenter spesial Max Original yang dinarasikan oleh Morgan Freeman dan disutradarai oleh sineas peraih nominasi Academy Award dan Emmy, Leslie Iwerks (The Imagineering Story, Recycled Life), debut pada Kamis, 25 Mei 2023, dengan dua tayangan spesial awal di HBO GO. Sementara tayangan ketiga dan keempat dapat ditonton streaming pada Kamis, 1 Juni 2023.

Dua tayangan spesial awal tayang perdana di Festival Film Cannes pada Rabu, 24 Mei 2023 sebagai Kurasi Resmi Cannes Classic 2023.

Menelusuri kontribusi Warner Bros. pada seni, bisnis, dan kebudayaan, 100 Years of Warner Bros. menceritakan kisah yang belum pernah sebelumnya terungkap seputar studio hiburan legendaris ini pada hari jadinya yang ke-100. Film dokumenter ini menampilkan perspektif dan kisah-kisah sudut pandang orang pertama dari sutradara, aktor, pejabat eksekutif, jurnalis, dan sejarawan.

Empat tayangan spesial ini menelusuri riwayat Warner Bros. yang tidak diperhitungkan, mulai dari pendiriannya di awal tahun 1920-an oleh empat bersaudara dari keluarga imigran, setelah sedekade melalui risiko pendekatan kreatif dan penceritaan yang berpengaruh, hingga merger bersejarah di tahun 2000-an yang membentuk perusahaan ini menjadi pusat kekuatan hiburan global. Dengan narasi dari Morgan Freeman dan cuplikan dari film-film ikonik serta serial TV terkenal, 100 Years of Warner Bros. menawarkan kilasan menarik di balik layar tentang kisah-kisah tak tergantikan yang telah menyapa para pemirsa sepanjang generasi di seluruh dunia.



1. 100 YEARS OF WARNER BROS.: THE STUFF THAT DREAMS ARE MADE OF