Ragam Instalasi Guardians of the Galaxy Vol. 3, Kolaborasi dengan Seniman Lokal

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka merayakan perilisan Guardians of The Galaxy Vol. 3, Disney Indonesia mempersembahkan rangkaian aktivitas dan kolaborasi bersama talenta-talenta terbaik untuk menghadirkan persembahan spesial yang akan membawa kisah ini lebih dekat dengan para penggemar.



Mall Exhibition Guardians of The Galaxy Vol. 3 di Mall of Indonesia



Para penggemar dapat menikmati ragam instalasi foto bertemakan Guardians of the Galaxy Vol. 3 di Mall of Indonesia, Kelapa Gading, mulai dari 14 April - 27 Mei 2023. Terdapat juga beberapa elemen bernuansa tahun 1980an dan 1990an dari disco floor hingga pit ball yang menambah kesan retro yang melekat dengan film Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Disney Indonesia juga berkolaborasi dengan IMAGI SPACE, ruang seni digital interaktif, yang menyediakan ruang ALIEN WORLD, di mana para pengunjung dapat berinteraksi dari ragam alien yang terinspirasi dari Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Mall Exhibition Marvel Studios Guardians of The Galaxy Vol. 3 di Mall Of Indonesia, Kelapa Gading, 14 April - 27 Mei 2023. Dok. Disney Indonesia.

Mall Exhibition Guardians of The Galaxy Vol. 3 di Mall of Indonesia ini juga akan mengadakan acara mingguan Block Party bertemakan musik tahun 1980an dan 1990an. Guardians of The Galaxy Vol. 3 sangat identik dengan musik retro sehingga beberapa komunitas musik di Indonesia terinspirasi untuk menyajikan acara musik seru sebagai bagian dari perayaan rilisnya film ini di Indonesia. Acara musik Block Party ini akan diadakan setiap hari Sabtu dalam periode 6 Mei - 27 Mei 2023, dengan acara pertama yang akan diisi oleh komunitas Videostarr pada 6 Mei 2023.



Seniman-seniman Indonesia Hadirkan Patung yang Terinspirasi dari Groot di Jakarta dan Bali



Hadirnya petualangan terbaru dari para Guardians dalam Guardians of The Galaxy Vol. 3 yang menegangkan dan penuh haru, menginspirasi para seniman lokal untuk menciptakan karya yang terinspirasi dari cerita dan karakter-karakter dalam film tersebut. Salah satu karya menarik untuk menyambut film ini adalah patung yang terinspirasi dari salah satu karakternya, yaitu Groot. Dua seniman Indonesia, Akar Wijaya Art dan Dalem Ramadi, menciptakan patung yang terinspirasi Groot.

Patung yang terinspirasi Groot di Mall Exhibition Marvel Studios Guardians of The Galaxy Vol. 3 di Mall Of Indonesia, Kelapa Gading, 14 April - 27 Mei 2023. Dok. Disney Indonesia.

Akar Wijaya Art adalah seniman kayu dari Purbalingga yang banyak diminati masyarakat karena keahlian mereka dalam membuat replika karakter Groot yang unik. Kali ini, Akar Wijaya Art membuat patung dari Groot yang kita kenal dengan tinggi 2,5 meter, lebar 1,2 meter, dan berat hampir 80 kilogram - hampir menyerupai Groot yang asli.

Begitu pula dengan seniman asal Bali yaitu Dalem Ramadi. Memiliki spesialisasi dalam menciptakan karya seni dari anyaman bambu, Dalem Ramadi menciptakan patung yang terinspirasi dari Groot dari anyaman bambu yang berukuran tinggi 2 meter dan lebar 1 meter.

Patung karya Akar Wijaya Art yang terinspirasi dari Groot ini dapat dinikmati para penggemar mulai dari 14 April - 27 Mei 2023 di Mall Exhibition Guardians of The Galaxy Vol. 3 di Mall Of Indonesia, Kelapa Gading. Sedangkan patung Groot karya Dalem Ramadi dapat dinikmati di Park 23 Creative Hub, Bali.



Perjalanan Guardians of The Galaxy Dituangkan dalam Lukisan Seniman Lokal



Sejak pertama kali hadir di layar lebar pada 2014, para Guardians sudah melalui banyak sekali petualangan dan menghadapi musuh yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk merayakan film terakhir dari para Guardians ini, Disney Indonesia berkolaborasi dengan seniman Indonesia, WD Willy, untuk menciptakan ulang momen-momen para Guardians di film-film sebelumnya dengan gaya khas sang seniman. Karya WD Willy juga dapat dinikmati di Mall Exhibition Guardians of The Galaxy Vol. 3 di Mall of Indonesia, Kelapa Gading, mulai dari 14 April - 27 Mei 2023.

Penggemar Marvel Cinematic Universe juga bisa terus menikmati kehidupan di Knowhere lewat Official Soundtrack Guardians of the Galaxy di Spotify. The Guardians of the Galaxy: The Official Mixtape menampilkan artis-artis ikonik dan ternama seperti Radiohead, Florence + The Machine, Beastie Boys, Bruce Springsteen, dan masih banyak lagi.

Guardians of The Galaxy Vol. 3 disutradarai dan ditulis oleh James Gunn. Diproduksi oleh Kevin Feige dengan Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith, dan Simon Hatt sebagai produser eksekutif. Guardians of The Galaxy Vol. 3 akan mulai hadir di seluruh bioskop Indonesia Rabu, 3 Mei 2023.

