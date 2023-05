Review Guardians of the Galaxy Vol. 3, Penyelamatan Rocket hingga Post-Credit Scene

TEMPO.CO, Jakarta - Film Guardians of the Galaxy Vol. 3 mulai tayang di bioskop Indonesia hari ini, Rabu, 3 Mei 2023. Film terbaru Marvel Studios ini menjadi film terakhir dalam franchise Guardians of the Galaxy, yang dipimpin oleh James Gunn.



Sinopsis Guardians of the Galaxy Vol. 3



Dalam Guardians of the Galaxy Vol. 3, kelompok Super Heroes hidup di Knowhere. Tapi tidak lama kemudian hidup mereka dikacaukan oleh masa lalu Rocket yang tiba-tiba hadir. Peter Quill, yang masih berduka karena kehilangan Gamora, harus membawa timnya dalam misi berbahaya untuk menyelamatkan hidup Rocket — misi yang, jika tidak berhasil diselesaikan, sangat mungkin mengarah pada akhir Guardians seperti yang dikenal.

Film ini dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, juga menampilkan Vin Diesel sebagai Groot dan Bradley Cooper sebagai Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter dan Maria Bakalova.

X

Selain itu, Guardians of The Galaxy Vol. 3 juga menghadirkan karakter-karakter baru seperti Chukwudi Iwuji, yang akan berperan sebagai penjahat The High Evolutionary; dan Will Poulter yang akan membawa karakter komik Adam Warlock ke dalam Marvel Cinematic Universe untuk pertama kalinya.



Masa Lalu Rocket di Guardians of the Galaxy Vol. 3



Rocket Raccoon dalam Guardians of the Galaxy Vol. 3. Dok. Marvel Studios

Sejak awal, penonton akan difokuskan untuk mengikuti Rocket Raccoon. Dalam beberapa bagian, film ini akan diselingi dengan adegan flashback ke masa lalu Rocket yang semula hanya binatang rakun biasa. Rocket menyimpan memori kelam yang tidak diketahui oleh teman-temannya.

Menurut sutradara James Gunn, salah satu cerita yang penting untuk dieksplorasi adalah masa lalu Rocket, darimana ia datang dan siapa dia dahulu. “Film The Guardians selalu penuh emosi dan humor, tanpa terkecuali. Namun menurut saya, hal ini akan lebih menonjol dalam Guardians of The Galaxy Vol. 3 karena cerita masa lalu Rocket, hubungan Quill dan Gamora yang semakin rumit. Dan pastinya para penggemar dapat merasakan bahwa film ini adalah film terakhir dari para Guardians," kata Produser Eksekutif Sara Smith , dikutip dari siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 3 Mei 2023.



Guardians of the Galaxy Melawan High Evolutionary



High Evolutionary dalam Guardians of the Galaxy Vol. 3. Dok. Marvel Studios

Musuh utama dalam film ini adalah High Evolutionary. Guardians of the Galaxy harus melawan High Evolutionary yang menciptakan Rocket. High Evolutionary mengembangkan otaknya secara maksimal, memiliki pengetahuan dan kemampuan intelektual yang hampir tidak terbatas. Namun, kemampuan intelektual Rocket melebihinya membuat High Evolutionary ingin menguasainya untuk kepentingan sendiri.



Petualangan Seru Bercampur Haru Guardians of the Galaxy Vol. 3



Seperti kebanyakan film-film Marvel Cinematic Universe (MCU), Guardians of the Galaxy Vol. 3 juga tentu menampilkan banyak adegan aksi yang seru. Tidak ketinggalan banyak sentuhan komedi yang identik dengan Guardians of the Galaxy juga sangat menghibur dan tidak terasa berlebihan untuk film berdurasi 2,5 jam ini.

Petualangan para Guardians of the Galaxy untuk berjuang menyelamatkan Rocket cukup emosional. Mungkin beberapa adegan untuk para penggemar film Marvel yang selalu mengikuti semua ceritanya, akan merasa terharu. Rasa kekeluargaan dan kekompakan mereka terasa begitu hangat meski ada saja masalah yang terjadi.

Guardians of the Galaxy Vol. 3. Dok. Marvel Studios

Produser Eksekutif Simon Hatt juga mengutarakan rasa bangganya terhadap film ini dan film-film Guardians of The Galaxy sebelumnya. “Kami sangat bangga dengan apa yang sudah kami kerjakan selama 10 tahun belakangan dan perjalanan yang sudah dilalui setiap karakter. Dalam Guardians of The Galaxy Vol.3, para penonton aku merasakan ragam emosi yang baru dan sisi lain karakter-karakter yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya," katanya.



Post-Credit Scene Guardians of the Galaxy Vol. 3



Guardians of the Galaxy Vol. 3 memiliki dua credit scene, terdiri dari mid-credit dan post-credit. Adegan mid-credit muncul lebih awal setelah pemeran utama dan materi iklan film dimunculkan. Sementara adegan post-credit muncul setelah seluruh credit selesai. Pastikan Anda menyaksikan keduanya secara menyeluruh untuk mengetahui bagaimana keadaan Guardians of the Galaxy berikutnya dan kelanjutan dari Marvel Cinematic Universe.

Pilihan Editor: Arnold Schwarzenegger Puji Akting Menantunya, Chris Pratt di Guardians of The Galaxy Vol. 3

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.