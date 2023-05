The Super Mario Bros. Movie Tembus 1 Miliar Dolar AS, Tambah Koleksi Rekor Baru

TEMPO.CO, Jakarta - The Super Mario Bros. Movie resmi menjadi film pertama tahun ini yang melampaui pencapaian 1 miliar dolar AS atau Rp 14,6 triliun di box office global. Setelah 26 hari dirilis, tepatnya pada Minggu, 30 April 2023, film animasi ini telah meraup 490 juta dolar di Amerika Utara dan 532 juta dolar secara internasional.

The Super Mario Bros. Movie menjadi film kelima dari masa pandemi yang bergabung dengan kelompok 1 miliar dolar, setelah Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, dan Avatar: The Way of Water.



Rekor yang Diraih The Super Mario Bros. Movie



The Super Mario Bros. Movie dirilis di bioskop pada Rabu, 5 April 2023 dan menghasilkan 204 juta dolar. Film adaptasi video game ini terus menjulang tinggi dalam lima hari pertama peluncurannya, mencatat akhir pekan pembukaan terbesar tahun ini dan debut terbesar kedua yang pernah ada untuk sebuah film animasi.

X

Sejak saat itu, The Super Mario Bros. Movie menjadi film terlaris global tahun 2023, serta film terlaris yang pernah ada untuk sebuah film berdasarkan video game. Rekor-rekor itu sangat memukau karena terakhir kali Mario dan Luigi menghiasi layar lebar pada 1993, aksi langsung Super Mario Bros yang kurang memuaskan, menjadi contoh legendaris dari ketidakmampuan Hollywood untuk mengadaptasi video game.



Sinopsis The Super Mario Bros. Movie



The Super Mario Bros. Movie merupakan film adaptasi dari sebuah game Super Mario Bros yang sangat legendaris. Menghadirkan kisah petualangan seorang tukang ledeng, The Super Mario Bros. disutradarai oleh Aaron Horvath dan Michael Jelenic. Film ini dinantikan oleh gamers sejak dulu setelah impian masa kecilnya terwujud, untuk melihat Super Mario Bros. dalam versi 3D.

Baca Juga: Belasan Perkara di Seputar Firli Bahuri

Mario dan Luigi merupakan tukang ledeng bersaudara yang bekerja di bawah tanah untuk memperbaiki saluran air. Namun tiba-tiba keduanya dibawa oleh pipa misterius dan pergi berpetualang ke dunia lain. Mario dan Luigi berpisah dalam dunia lain tersebut, sehingga Mario berusaha menemukan Luigi yang diculik oleh Raja Koopas. Proses pencarian saudaranya ini membutuhkan waktu lama, namun Mario mendapatkan bantuan dari penduduk Kerajaan Jamur bernama Toad dan petualangan mereka dimulai.

VARIETY | DEADLINE

Pilihan Editor: The Super Mario Bros. Movie Raup Rp 13 Triliun di Box Office Global

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.