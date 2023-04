The Super Mario Bros. Movie Raup Rp 13 Triliun di Box Office Global

TEMPO.CO, Jakarta - The Super Mario Bros. Movie berhasil meraup 871 dolar AS atau setara dengan Rp 13 triliun pendapatan kotor di box office global. Film animasi keluarga ini semakin mendekati torehan angka 1 milar dolar AS atau nyaris Rp 15 triliun pada pekan depan.

Jika berhasil menembus angka tersebut The Super Mario Bros. Movie akan menjadi film pertama rilisan tahun ini yang bergabung dengan kelompok film triliunan rupiah, seperti yang dilaporkan Variety, Minggu, 23 April 2023.

Baca Juga: Belasan Perkara di Seputar Firli Bahuri

Selama akhir pekan, The Super Mario Bros. Movie sekali lagi merebut posisi teratas di box office domestik sebesar 58,23 juta dolar AS atau sekitar Rp 879 miliar dan internasional yaitu 70 juta dolar AS atau Rp 1 triliun.



The Super Mario Bros. Movie Catatkan Rekor



X

Sejauh ini The Super Mario Bros. Movie telah memperoleh sebanyak 434,33 juta dolar atau Rp 6,4 triliun di Amerika Utara dan 437,5 juta dolar atau Rp 6,5 triliun di luar negeri. Dengan penjualan tersebut, The Super Mario Bros. Movie sukses meraih jumlah penonton terbanyak sebagai film terbesar tahun ini di box office global, domestik, dan internasional.

Cuplikan trailer kedua The Super Mario Bros. Movie. Foto: YouTube Universal Pictures

Di box office internasional, angka pendapatan kotor tertinggi berasal dari negara Meksiko dengan torehan 65,6 juta dolar atau Rp 981 miliar. Di Inggris dan Irlandia, The Super Mario Bros. Movie meraup 51,69 juta dolar atau Rp 773 miliar.

Sedangkan di Jerman, film tersebut memperoleh 37,15 juta dolar atau Rp 555 miliar, di Perancis 31,7 juta dolar atau Rp 474 miliar, dan Australia 27,3 juta atau Rp 408 miliar.



Sinopsis The Super Mario Bros. Movie



The Super Mario Bros. Movie merupakan film adaptasi dari sebuah game Super Mario Bros yang sangat legendaris. Menghadirkan kisah petualangan seorang tukang ledeng, The Super Mario Bros. disutradarai oleh Aaron Horvath dan Michael Jelenic. Film ini dinantikan oleh gamers sejak dulu setelah impian masa kecilnya terwujud, untuk melihat Super Mario Bros. dalam versi 3D.

Mario dan Luigi merupakan tukang ledeng bersaudara yang bekerja di bawah tanah untuk memperbaiki saluran air. Namun tiba-tiba keduanya dibawa oleh pipa misterius dan pergi berpetualang ke dunia lain. Mario dan Luigi berpisah dalam dunia lain tersebut, sehingga Mario berusaha menemukan Luigi yang diculik oleh Raja Koopas. Proses pencarian saudaranya ini membutuhkan waktu lama, namun Mario mendapatkan bantuan dari penduduk Kerajaan Jamur bernama Toad dan petualangan mereka dimulai.

Pilihan Editor: Sinopsis The Super Mario Bros. Movie dan Jadwal Tayangnya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.