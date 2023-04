5 Drama Korea Lee Do Hyun yang Wajib Ditonton, Terakhir The Good Bad Mother

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang drama Korea The Good Bad Mother, Lee Do Hyun telah bergabung dalam perlombaan peringkat. Pada 26 April 2023, The Good Bad Mother memulai penayangannya dengan rata-rata rating penonton nasional sebesar 3,588 persen. Berkat rating yang tinggi ini membuat nama Lee Do Hyun meroket pesat.

Akibatnya, banyak pula orang ingin mengetahui drama Korea apa saja yang dibintangi Lee Do Hyun karena terpukau dengan kepiawaiannya dalam berakting. Berikut adalah lima drama Korea Lee Do Hyun yang wajib ditonton, yaitu:

1. Prison Playbook (2017)

Merujuk asianwiki, Lee Do Hyun mengawali debutnya dalam dunia adu peran Korea melalui Prison Playbook sebagai Lee Joon Ho muda. Drama ini menggambarkan tentang tahanan dan staf di penjara. Je Hyeok (Park Hae Soo) adalah pelempar bantuan terbaik di Korea yang akan pergi ke Amerika Serikat dan menandatangani kontrak dengan tim liga utama.

Suatu malam, ia mendengar saudara perempuannya berteriak dan melihat seorang pria berlari keluar dari apartemennya. Je Hyeok dan pria itu pun bertengkar secara fisik yang mengantarkannya ke penjara selama satu tahun. Akhirnya, Je Hyeok harus beradaptasi dengan kehidupan di penjara.

2. 18 Again (2020)

Drama Korea ini menceritakan Jung Da Jung (Kim Ha Neul) menikah dengan Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun). Mereka memiliki putra dan putri berusia 18 tahun. Suatu waktu, Hong Dae Young memandang dirinya sebagai pria paruh baya pengangguran biasa yang menyesali hidupnya.

Namun, saat itu, tubuhnya berubah menjadi orang berusia 18 tahun, sedangkan pikirannya masih seperti dirinya yang berusia 37 tahun. Kembali ke masa remajanya, Hong Dae Young yang diperankan Lee Do Hyun merupakan pemain basket hebat dan populer. Sekarang, dengan tubuhnya yang berusia 18 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ko Woo Young dan mulai menjalani kehidupan baru.

3. Melancholia (2021)

Drama korea ini memilih latar sekolah menengah swasta yang merupakan sarang korupsi. Sebuah kisah indah pun muncul antara guru matematika dan seorang siswa matematika yang jenius. Ji Yoon Su (Lim Soo Jung) adalah seorang guru matematika di sekolah menengah swasta yang baik hati dan memiliki kemauan kuat untuk maju.

Dalam perjalanannya selama menjadi guru, ia terlibat dengan Baek Seung Yoo (Lee Do-Hyun) yang merupakan siswa di sekolah tersebut. Baek Seung Yoo tidak memiliki teman di sekolah dan nilai akademiknya berada di bawah, tetapi ia memiliki masa lalu yang mengejutkan. Saat masih kecil, ia memenangkan banyak olimpiade matematika. Akhirnya, Ji Yoon Su pun tertarik membantu Baek Seung Yoo kembali menjadi siswa yang pintar matematika.

4. The Glory (2022)

Menurut Soompi, The Glory menceritakan tentang seorang siswa sekolah menengah, Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) yang bercita-cita menjadi arsitek, tetapi harus putus sekolah usai mengalami kekerasan sekolah. Bertahun-tahun kemudian, pelaku utama kekerasan menikah dan memiliki seorang anak, Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon).

Saat sang anak duduk di sekolah dasar, Dong Eun menjadi guru wali kelasnya dan memulai balas dendam terhadap para pelaku. Selain kepada pelaku, Dong Eun juga balas dendam kepada orang-orang yang menyaksikan kekerasannya. Tidak sendiri, Dong Eun melancarkan aksi balas dendamnya dengan bantuan pria ahli bedah Joo Yeo Jung yang diperanakn oleh Lee Do Hyun.

5. The Good Bad Mother (2023)

The Good Bad Mother adalah drama Korea komedi baru yang mengharukan tentang seorang perempuan kembali ke tugas keibuannya usai putranya sudah dewasa menjadi seperti anak kecil lagi. Sang putra diperankan oleh Lee Do Hyun yang berperan sebagai Kang Ho, seorang jaksa terkemuka yang memiliki hubungan buruk dengan ibunya bernama Young Soon (Ra Mi Ran). Hubungan tersebut membuat Kang Ho sampai kehilangan ingatannya dalam sebuah kecelakaan dan tiba-tiba kembali ke dirinya yang berusia 7 tahun.

Pilihan Editor: Lee Do Hyun Pemeran Utama The Good Bad Mother, Sukses Bintangi The Glory

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.