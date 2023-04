Lee Do Hyun Pemeran Utama The Good Bad Mother Sukses Bintangi The Glory

TEMPO.CO, Jakarta - Merujuk Soompi, aktor drama Korea baru, Lee Do Hyun yang sedang membintangi The Good Bad Mother telah bergabung dalam perlombaan peringkat. Pada 26 April 2023, The Good Bad Mother memulai penayangannya dengan rata-rata rating penonton nasional sebesar 3,588 persen.

Pada drakor ini, Lee Do Hyun berperan sebagai Kang Ho, seorang jaksa ternama yang memiliki hubungan buruk dengan ibu Young Soon (Ra Mi Ran). Dikisahkan, ia mengalami kehilangan ingatannya dalam suatu kecelakaan dan tiba-tiba kembali ke dirinya yang berusia 7 tahun. Berkat peran Lee Do Hyun sebagai jaksa membuat namanya semakin melambung dalam dunia adu peran Korea, setelah sebelumnya telah membintangi The Glory yang populer.

Profil Lee Do Hyun

Pemilik nama asli Lim Dong Hyun yang lahir pada 11 April 1995 adalah aktor ternama Korea Selatan. Ia adalah putra sulung dari satu orang adik laki-laki, Im Dong Hyuk yang memiliki keterbelakangan mental. Lee Do Hyun telah lulus dari Departemen Film dan Teater, Universitas Chung-Ang, seperti diberitakan insight.co.kr dan archive.org.

Lee Do Hyun melakukan debut aktingnya melalui Prison Playbook pada 2017 yang berperan sebagai Jung Kyung Ho. Lalu, tahun berikutnya, ia membintangi Still 17 yang berperan sebagai anggota klub dayung salah satu sekolah menengah. Dalam perannya tersebut, ia berhasil dinominasikan dalam kategori Character of the Year di SBS Drama Awards 2018, seperti tertulis dalam sports.chosun.com.

Kemudian, pada 2019, ia membintangi serial televisi fantasi kelam, Hotel del Luna yang menjadi salah satu drama Korea dengan rating tertinggi di televisi kabel. Ia juga membintangi Scouting Report dan berhasil memenangkan Aktor Terbaik dalam kategori Special Short Drama Actor di KBS Drama Award 2019, sebagaimana tercatat dalam asianwiki. Dari sini, namanya pun mulai meroket dalam dunia adu peran Korea Selatan.

Pada 2020, Lee Do Hyun mendapat peran utama pertamanya dalam komedi romantis 18 Again. Penampilannya dalam drama tersebut membuatnya mendapatkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di televisi pada Baeksang Arts Awards ke-57. Selain itu, ia juga mendapat peran utama dalam serial Netflix Sweet Home yang diadaptasi dari webtoon dengan judul sama.

Pada 2021, Lee Do Hyun tampil dalam Beyond Evil yang berperan sebagai karakter Shin Ha Kyun. Pada tahun yang sama, ia juga membintangi Youth of May, sebuah drama yang berlatar 1980 selama pemberontakan Gwangju. Berkat perannya dalam drama ini, ia meraih penghargaan Best Couple Award dan Best Actor Award dalam KBS Drama Awards 2021. Ia juga membintangi drama tvN berjudul Melancholia bersama Im Soo Jung.

Pada 2022, Lee membintangi Reincarnation Romance, sebuah serial web pendek yang mengiklankan pil mabuk perjalanan. Lalu, akhir 2022, ia kembali ke layar kaca dengan drama Netflix yang ditulis oleh Kim Eun Sook berjudul The Glory bersama Song Hye Kyo.

Berdasarkan naver, pada 2 Februari 2023, dilaporkan bahwa Lee Do Hyun akan mendaftar wajib militer untuk paruh pertama. Namun, agensi Lee, Yuehua Entertainment mengonfirmasi bahwa belum ada keputusan yang dibuat dan jika tanggal wajib militer diterima, akan diberitahukan dengan pasti. Di sisi lain, pada 1 April 2023, Yuehua Entertainment mengonfirmasi Lee telah berkencan dengan aktris Lim Ji Yeon yang ditemuinya ketika syuting The Glory.

