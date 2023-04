Mengeluh Lakukan Adegan Aksi Sendiri di Film Marvel, Elizabeth Olsen: Buang Waktu Semua Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Hollywood, Elizabeth Olsen mengungkapkan keluhannya dalam lakukan adegan aksi di berbagai film Marvel, pada acara bicara The Late Show bersama dengan Stephen Colbert, pada Kamis, 20 April 2023.

Elizabeth Olsen Merasa Lucu Lakukan Adegan Aksi Tanpa Pemeran Pengganti

Dalam acara The Late Show, Elizabeth Olsen akui merasa lucu saat melakukan adegan aksi di beberapa film Marvel. Dikutip dari The Hollywood Reporter, pemeran Wanda ini merasa geli saat bergantung di tali pengaman "Perutmu terasa lepas dari tubuhmu. Sepertinya, kurasa, orang-orang merasa bahagia saat menaiki roller coaster, yang nyatanya aku tidak mengerti alasannya, tapi orang-orang menikmati perasaan itu," katanya.

Selain itu, aktris pemeran Godzilla ini terkadang sudah merasa berhasil dalam mengatasi rasa takutnya itu. "Jelas aku telah pulih dari rasa pusing. Aku terkadang merasa, 'Oke, berapa kali lagi kalian ingin aku melakukan ini? Aku dapat melakukannya seharian' tapi kadang aku sedikit ketakutan," katanya.

Elizabeth Olsen saat mengawali tur promo film terbarunya Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Instagram.com/@doctorstrangeofficial

Elizabeth Olsen juga ungkap bahwa meskipun teknologi dalam perfilman sudah maju, dirinya tetap diminta untuk melakukan syuting adegan-adegan aksi. "Kita memiliki banyak teknologi, perkembangannya (juga pesat) di film-film, tapi mereka tetap menggunakan aku," ujarnya.

Demi Hemat Waktu, Elizabeth Olsen Sarankan Pakai Peran Pengganti

Dalam perbincangannya dengan Stephen Colbert, Elizabeth Olsen akui pernah mengulang satu adegan di film Doctor Strange secara terus menerus. "Ada satu adegan di Doctor Strange in the Multiverse Madness yang memintaku untuk jatuh dari ketinggian 30 kaki. Mereka ingin aku jatuh dengan cepat untuk memunculkan suatu dampak, tapi aku terus turun seperti Peter Pan, mirip seperti sedang olahraga anggar?" katanya dikutip dari Unilad.

Menanggapi hal tersebut, Elizabeth Olsen akui minta tim produksi untuk menggunakan peran pengganti untuk mempertahankan efektivitas syuting. "Aku mengatakan, 'Sudahlah gunakan peran pengganti. Ini sangat lucu, ada alasan lain. Gunakan teknologi penggantian wajah. Mereka melakukannya terus. Dan mereka menggunakannya," ucapnya dikutip dari Unilad.

Dikutip dari The Hollywood Reporter, aktris yang muncul dalam sekuel Avenger: End Game ini juga mengatakan bahwa penggunaan pemeran pengganti akan memberikan penampilan yang lebih baik dan tidak membuang waktu. "(Jika dirinya yang berakting) membuang waktu semua orang karena pemeran pengganti melakukannya lebih baik," katanya.

GABRIELLA AMANDA | THE HOLLYWOOD REPORTER | UNILAD

