Trailer The Good Bad Mother, Janjikan Dinamika Hubungan Ibu dan Anak hingga Kisah Cinta yang Manis

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, The Good Bad Mother mengikuti hubungan seorang jaksa ambisius Choi Kang Ho (Lee Do Hyun) dengan sang ibu Jin Young Soon (Ra Mi Ran) setelah ia mengalami kecelakaan tragis yang mengakibatkan kemampuan dirinya setara dengan anak kecil.

Choi Kang Ho kemudian kembali ke kota kecil tempat ia menghabiskan masa kecilnya bersama ibunya yang merupakan peternak babi. Dulu sang ibu bersikap amat keras dan mendidik Kang Ho dengan penuh disiplin dengan harapan anaknya dapat bernasib lebih baik dari dirinya. Kang Ho yang tak menyukai cara ibunya, menjauh dan menjadi pribadi yang dingin.

Kini mereka bersama-sama memulai hidup baru dan mulai memperbaiki hubungan dengan situasi yang berbeda. Sementara itu, teman lama Kang Ho yang bernama Mi Joo (Ahn Eun Jin) ikut membantu proses pemulihan Kang Ho.



Ra Mi Ran dan Lee Do Hyun dalam drama The Good Bad Mother. Dok. Netflix

Trailer The Good Bad Mother



Dalam trailer The Good Bad Mother yang dirilis pekan ini, sekilas memperlihatkan hubungan dekat Kang Ho dan Mi Joo yang terjalin sejak kecil hingga remaja. Setelah menjadi pengacara sukses, Kang Ho yang mengalami amnesia setelah kecelakaan tak mengenali Mi Joo namun merasakan getaran tersendiri.

“Ini adalah healing comedy yang menyegarkan dan hangat yang akan menghadirkan kesenangan baru yang belum pernah terlihat sampai sekarang. Anda dapat menantikan penampilan penuh semangat dan sinergi para aktor yang akan menggandakan tawa Anda," kata tim produksi The Good Bad Mother, dikutip dari Soompi, Senin, 6 Maret 2023.

The Good Bad Mother menyajikan hubungan ibu dan anak dengan berbagai dinamika dan kisah cinta yang manis. The Good Bad Mother akan tayang perdana mulai 26 April 2023 di Netflix.

