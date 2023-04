Mengenal Sehun, Anggota EXO Termuda

TEMPO.CO, Jakarta - Sehun anggota EXO yang termuda. Ia lahir pada 12 April 1994. Sehun sebagai vokalis, rapper, dan penari di EXO. Sehun EXO juga terkenal sebagai aktor, model, dan bintang iklan.

Mengutip Kprofiles, Sehun bergabung dengan agensi SM Entertainment pada 2008. Saat itu setelah ia memenangi kontes pencarian bakat SM Entertainment Global Auditions di Seoul. Sehun anggota subunit EXO-K dan subunit EXO-SC bersama dengan anggota lainnya, yaitu Park Chanyeol.

Mengenal Sehun

Sebelum bergabung dengan EXO, Sehun pernah muncul dalamm video musik Girls' Generation berjudul Twinkle pada 2012. Sehun berciri kebiasaan berganti warna rambut. Bagi penggemar EXO, Sehun dikenal dengan julukan Maknae on Top, karena dia anggota termuda. Ia juga anggota yang dikenal jahil, tak jarang ia mengganggu teman satu grupnya untuk bersenang-senang.

Sehun hobi memeliharan anjing. Dia memiliki anjing jenis beagle bernama Vivi yang sering diunggah dalam akun Instagram pribadinya.

Karier Sehun menuju idola K-Pop

Tak hanya berkesibukan di bidang musik, Sehun juga aktor yang terkenal. Dia pernah membintangi beberapa drama televisi, termasuk To the Beautiful You dan Dokgo Rewind. Mengutip Asianwiki, drama lainnya yang pernah dibintangi Sehun, All That We Loved dan Now, We Are Breaking Up. Sehun juga pernah berakting dalam film berjudul The Pirates: The Last Royal Treasure.

Pada 2018, Sehun juga pernah mengikuti acara Busted! bersama dengan Yoo Jaesuk, Lee Kwangsoo, Kim Sejeong, dan deretan selebriti ternama lainnya. Sehun juga berkarier sebagai model dan bintang iklan. Ia pernah menjadi model untuk merek fashion ternama, yaitu Calvin Klein. Ia pernah menjadii duta merek untuk Nature Republic dan Louis Vuitton.

Sehun EXO memiliki banyak penggemar di Indonesia. Ia pun pernah berkunjung ke Jakarta berjumpa dengan para penggemarnya di Mal Central Park, Jakarta Barat pada Minggu, 6 November 2022. Kedatangan Sehun menghadiri acara yang diadakan salah satu produk rias bertema Whitelab: One Memorable Day with Scientist Ganteng Oh Sehun.

