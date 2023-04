Taylor Swift Ubah Daftar Lagu di The Eras Tour Sebelum Kabar Putus dengan Joe Alwyn Terkuak

TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan romantis antara Taylor Swift dengan Joe Alwyn dikabarkan telah kandas setelah keduanya berkencan selama 6 tahun. Dikutip melalui The Independent, informasi ini muncul di publik pada Minggu, 9 April 2023 dan telah dikonfirmasi beberapa media, seperti People dan Entertainment Tonight.

Taylor Swift diduga telah memberikan petunjuk besar ke dunia tentang berakhirnya hubungan cinta dengan Joe Alwyn lewat penambahan lagu patah hati di tur dunianya yang bertajuk The Eras Tour.

Taylor Swift Ganti Lagu di Album Folklore

Dikutip dari People dan The Independent, pada bulan lalu, Taylor Swift dikabarkan telah mengganti lagu dari albumnya yang berjudul Folklore. Pada bagian itu, Taylor Swift biasanya akan membawakan lagu Invisible String, tetapi diganti dengan lagu The 1. Lagu Invisible String bercerita tentang dua sejoli, sedangkan The 1 merupakan lagu tentang kehilangan cinta dan mengingat kenangan bersama.

Perubahan ini terjadi pada Jumat, 31 Maret 2023, saat Taylor Swift menggelar konser di Arlington, Texas. Sementara itu, menanggapi kabar putus keduanya, penggemar kini memahami alasan Taylor Swift mengganti daftar lagunya pada The Eras Tour.

Di sisi lain, Joe Alwyn merupakan salah satu kontributor pada album Folklore dengan nama samaran William Bowery. Kemudian, aktor asal Inggris itu juga diketahui berpartisipasi dalam menulis lagu di album Evermore dan Midnights bersama dengan musisi pemenang Grammy Awards tersebut.

Taylor Swift dan Joe Alwyn Pacaran Selama 6 Tahun

Mengutip dari People, Taylor Swift pertama kali dihubungkan dengan Joe Alwyn pada Mei 2017 dan telah dikabarkan berpacaran beberapa bulan kala itu. Penggemar berspekulasi bahwa keduanya pertama kali bertemu di acara Met Gala pada 2016. Keduanya jarang memperlihatkan romansa di publik dan tidak membiarkan hubungan mereka menjadi konsumsi publik.

"Aku telah belajar jika aku melakukannya (membagikan romansa di publik), orang-orang berpikir bahwa hubungan cinta ini bisa menjadi bahan diskusi, dan hubungan kami bukan untuk didiskusikan," ujar Taylor Swift pada The Guardian pada 2019, dikutip dari People.

