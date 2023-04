Sinopsis Marui Video dan Profil Singkat Pemainnya

TEMPO.CO, Jakarta - Marui Video adalah sebuah film horor Korea Selatan yang juga bergenre misteri, dan thriller. Dikenal juga dengan nama The Sinister Record, film asal Negeri Ginseng ini diproduksi oleh CGV dan akan tayang di bioskop CGV mulai 10 April 2023 mendatang.

Film bergenre horor selalu memiliki tempat khusus di hati para penggemarnya. Walau seringkali menampilkan adegan yang menyeramkan, tetapi alur film-film ini selalu sukses membuat penasaran penonton.

Bagi penggemar film horor, Marui Video adalah salah satu film yang wajib masuk dalam daftar tontonan Anda. Film dengan tema dokumenter ini menyajikan visual dan alur cerita yang mencekam karena adanya misteri dibalik setiap ceritanya. Lantas, seperti apa cerita dari Marui Video ini? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Marui Video

Berikut beberapa informasi umum mengenai film Marui Video.

Judul Film: Marui Video

Judul Asli: (latin: Marui Pidio)

Judul Inggris: The Sinister Record

Tanggal Rilis: 10 April

Tahun Rilis: 2023

Rating IMDB: 6.0/10

Genre: Horror, Mystery, dan Thriller

Durasi Film: 87 Menit atau 1 Jam 27 Menit

Rating Usia: 15 Tahun ke atas

Bahasa: Korea

Negara Asal: Korea Selatan

Produksi: CGV

Pemeran Utama: Seo Hyun Woo dan Jo Min Kyung

Sutradara: Yoon Joon Hyung

Penulis: Yoon Joon Hyung

Sinopsis Marui Video

Marui Video bercerita tentang seorang reporter pemberani yang ditugaskan untuk bekerja di kantor Kejaksaan Korea Selatan. Sebelum menerima tugas barunya tersebut, sang reporter mendengar sebuah gosip tentang rekaman terkutuk yang berada di ruang bawah tanah kantor kejaksaan.

Kabarnya rekaman tersebut berisi tentang kebenaran kasus pembunuhan brutal yang pernah terjadi di Negeri Ginseng tersebut. Peristiwa pembunuhan itu terekam dalam sebuah video yang kemudian dikenal dengan nama rekaman terkutuk. Oleh sebab itu, isi dan rekaman videonya disembunyikan pihak berwajib sehingga tidak bisa dilihat oleh siapapun.

Sang reporter yang memiliki akses di kantor kejaksaan tersebut pun bertekad untuk mengusut dan mengungkap kebenaran terkait kasus pembunuhan itu. Setelah mendapatkan waktu yang menurutnya tepat, reporter itu pun langsung menelusuri lokasi ruang bawah tanah dan berhasil menemukan rekaman video tersebut.

Saat sedang menggali latar belakang dari rekaman tersebut, reporter dan timnya justru menemukan sebuah fakta dan kisah lain yang mengejutkan. Dalam video yang ditemukan di ruang bawah tanah tersebut juga terkuat catatan terkait dari berbagai kasus yang disembunyikan oleh pihak berwajib.

Semenjak ditemukannya rekaman terkutuk itu, muncul berbagai peristiwa misterius dan menyeramkan yang menghantui dan meneror sekitar mereka. Tak sampai di situ, deretan peristiwa, gangguan, dan hal-hal mistis pun terjadi pada pihak-pihak yang terlibat dalam menyembunyikan fakta-fakta di balik Marui Video itu.

Profil Singkat Pemeran Utama Marui Video

1. Seo Hyun Woo

Seo Hyun Woo adalah aktor asal Korea Selatan yang sudah memulai karirnya di dunia seni peran sejak 2011 silam. Aktor kelahiran 20 November 1983 ini telah banyak membintangi berbagai judul film dan drama Korea, seperti My Mister, Flower of Evil, dan Behind Every Star.

2. Jo Min Kyung

Memulai debutnya pada 2018, Jo Min Kyung adalah salah satu aktris pendatang baru di industri perfilman Korea Selatan. Hingga saat ini, Jo Min Kyung sudah pernah membintangi beberapa film Korea, seperti February, Today Together, dan Secret Zoo.

Itulah rangkuman informasi mengenai sinopsis Marui Video. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

