Lee Do Hyun Kenang Kesulitan Hidup di Masa Lalu: Tinggal di Rumah Sempit dan Bekerja Paruh Waktu

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Do Hyun semakin terkerek popularitasnya setelah bermain di drama The Glory yang dibintanginya bersama Song Hye Kyo selama 2 musim. Pada program Yoo Quiz on The Block yang tayang Rabu, 22 Maret 2023, Lee Do Hyun membagikan kenangannya tentang kesulitan yang dialami keluarganya selama puluhan tahun.

Lee Do Hyun Tinggal di Rumah Sempit dan Bekerja Paruh Waktu

Dikutip dari Kdrama Stars, Lee Do Hyun menceritakan pengalamannya melakukan banyak pekerjaan paruh waktu sambil membantu sang ibu. Ia mengungkapkan pernah membantu sang ibu mengantarkan koran sambil bekerja sebagai fotografer. Pemeran Joo Yeo Jeong di drama The Glory ini menggatakan keluarganya tinggal di rumah sempit selama 20 tahun. Lee Do Hyun juga menggambarkan rumahnya yang sempit dengan jendela besar.

Dalam program yang dibawakan oleh MC Yoo Jae Sook dan Cho Sae Ho tersebut, Lee Do Hyun juga menyampaikan pesannya kepada keluarga. "Ibu, ayah, dan adikku. Maafkan aku karena tidak sering bertemu dengan kalian. Aku minta maaf. Sekarang berhentilah mengkhawatirkanku, khawatirkan diri kalian sendiri, kesehatan kalian, kemudian aku berharap sisa hidup ke depannya dapat berbahagia selalu," tuturnya dengan suara bergetar.

Adik Lee Do Hyun Penyandang Disabilitas

Aktor Lee Do Hyun turut menceritakan kehidupan sosial yang dialami oleh sang adik. Ia menyebut banyak cerita tentang sang adik yang membuatnya sedih.

"Adikku tidak memiliki teman jadi orang tuaku harus terus bersamanya untuk menjaga. Namun, (aku) sering memberikan alasan syuting. Maka dari itu, setelah syuting ini aku akan banyak bermain dengannya," ujar aktor kelahiran 1995 itu.

Dalam tayangan Yoo Quiz on The Block, Lee Do Hyun mengharapkan adiknya dapat memiliki teman. "Adikku sangat lucu, keras kepala, suka makan, dan anak polos yang tidak bisa berbohong. Aku mohon pengertiannya dan banyak cinta untuk adikku," tuturnya.

Aktor lawan main Kim Ha Neul dalam drama 18 Again ini juga menyampaikan pesannya kepada sang adik. "Adikku, aku harap kamu sekarang dapat hidup sesuai keinginanmu. Kakak akan membuat keinginanmu terkabul. Jangan khawatir."

GABRIELLA AMANDA | KDRAMA STARS | YOUTUBE

Pilihan Editor: 8 Drama Korea Terbaik Lee Do Hyun, Ada Hotel del Luna