Ahmad Dhani Larang Once Mekel Nyanyikan Lagu Ciptaannya untuk Dewa 19

TEMPO.CO, Jakarta - Pentolan grup Dewa 19, Ahmad Dhani melarang Once Mekel, mantan vokalis grup legendaris itu menyanyikan lagu-lagu Dewa dalam konsernya. Keputusan pelarangan itu buntut dari persoalan pihak event organizer yang menggelar konser Once tidak membayar royalti ke Ahmad Dhani sebagai pengarang lagu-lagu Dewa 19 saat menggelar konser solo.

"Saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19, sejak saya ucapkan di media hari ini," kata suami Mulan Jameela itu ketika menggelar konferensi pers di Taman Pluit, Selasa, 28 Maret 2023 dan bisa dilihat di kanal Youtube Ahmad Dhani dalam Berita. "Jadi, tidak boleh ada konser-konser lain yang mengganggu yang menggunakan lagu Dewa," kata dia.

Once Mekel Boleh Nyanyi Lagu Ahmad Dhani yang Lain

Baca Juga: Ahmad Dhani Project Disambut Meriah di Jakarta Concert Week 2023 Hari Pertama

Menurut Ahmad Dhani, pelarangan penyanyi bernama asli Elfonda Mekel itu menyanyikan lagu ciptaannya hanya terbatas milik Dewa 19. "Saya menjaga marwah Dewa dan menjaga kemurnian konser-konser Dewa yang kita adakan setelah lebaran," kata dia.

X

Dhani menegaskan, ia membolehkan Once Mekel menyanyi lagu-lagunya yang bukan diciptakan untuk Dewa 19. "Dia boleh menyanyi lagu saya untuk Triad, untuk Lucky Laki, dan untuk Reza Artamevia. Saya menjaga kemurnian konser-konser Dewa yang kami adakan setelah lebaran, seminggu dua kali," ucapnya.

Ia beralasan, jika Once menyanyikan lagu Dewa di konsernya, hal itu akan mengganggu konser Dewa 19 sendiri. Menurut dia, hanya event organizer Dewa 19 yang berhak menampilkan lagu-lagu Dewa 19.

Ahmad Dhani menegaskan, secara personal, hubungannya dengan Once tak ada masalah. Ia mempersoalkan EO yang mengundang Once dan memintanya menyanyikan lagu Dewa 19. "Yang jadi masalah itu EOnya, yang harus bayar royaltinya itu EO, bukan Once," kata dia.

Ahmad Dhani Sebut Banyak EO Tidak Bayar Royalti

Sebelum menggelar konferensi pers itu, Dhani mengunggah potongan percakapan dari grup Whatsapp Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI), organisasi para musisi dan karya ciptanya, yang juga diikuti Dhani. Unggahan pada Senin siang kemarin di akun Instagramnya itu memperlihatkan permintaannya kepada seseorang bernama Meidi yang bekerja di WAMI, agar menyiapkan data EO yang mengundang Once.

Meidi pun membalas permintaannya. "Kita lagi cariin, karena banyak yang gak lapor." Unggahan itu kemudian diberikan keterangan, "Ternyata..."

Dhani menjelaskan potongan percakapan yang diunggahnya itu. "Berdasarkan data WAMI, banyak EO yang tidak membayar royalti," kata dia. "Jangan tanya manajemen Once, mereka enggak punya data, yang punya data WAMI," ia menambahkan.

Tapi ia mengakui, Once tak perlu izin untuk menyanyikan lagunya. "Yang harus izin EOnya, bukan kepada saya, tapi kepada WAMI," balas Ahmad Dhani.

Pilihan Editor: Jakarta Concert Week 2023 Hadirkan Ahmad Dhani Project hingga Johnny Stimson

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.