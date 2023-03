Jakarta Concert Week 2023 Hadirkan Ahmad Dhani Project hingga Johnny Stimson

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Concert Week 2023 merupakan konser musik yang diselenggarakan oleh GAIKINDO Jakarta Auto Week 2023 (GJAW) bersama New Live Entertainment. Jakarta Concert Week (JCW) akan digelar pada 10 – 19 Maret 2023 di area Plenary Hall – Jakarta Convention Center (JCC).

Konser musik ini akan menampilkan musisi ternama yang dikemas dalam rangkaian kolaborasi multi genre spektakuler dan berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Jakarta Concert Week mengusung kolaborasi spektakuler yang dikonsepkan untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan gaya hidup yang sejalan dengan pecinta otomotif di Indonesia.

Vista Limbong, Project Director Seven Event selaku pelaksana pameran GJAW 2023 mengungkapkan bahwa GJAW x Lifestyle akan menghadirkan perpaduan dan keselarasan industri otomotif dan dunia lifestyle.

X

“Pengunjung akan dapat menikmati konser yang digarap dengan sangat berbeda dari yang lainnya, dan berkesempatan melihat dan membeli berbagai produk otomotif terbaru yang telah dikonfirmasi para peserta pameran, dengan penawaran dan promo khusus yang tidak boleh dilewatkan. Kehadiran pameran otomotif GJAW, bersama dengan Jakarta Concert Week, Jakarta Auto Runway, dan juga Indonesia Authentic Food Festival menjadi daya tarik yang hanya bisa pengunjung dapatkan di pameran GJAW 2023," kata Vista dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 3 Maret 2023.



Jadwal dan Lineup Jakarta Concert Week 2023



Jumat, 10 Maret 2023 : Ahmad Dhani Project

Rabu, 15 Maret 2023 : The Greatest Hits: Potret | Maliq & D’Essentials.

Kamis, 16 Maret 2023 : NOAH Monochrome.

Jumat, 17 Maret 2023 : SOUND OF 2000 (Samsons x Yovie Nuno x D’Masiv).

Sabtu, 18 Maret 2023 : Johnny Stimson

Minggu, 19 Maret 2023 : Trio Lestari with Rio Febrian feat. Rizky Febian.

Baca Juga: Tiket Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 Dijual Mulai Rp 40 Ribu

Pada 3 Februari 2023 lalu Johnny Stimson baru saja merilis album terbarunya yang bertajuk The Way It Was Before yang berisi 7 lagu yang telah ia buat dari tahun sebelumnya, penyanyi kelahiran Dallas, Texas, Amerika Serikat, 14 Januari 1989 ini mengungkapkan bahwa lagu-lagu di album terbarunya dibuat berdasarkan tentang pengalaman dan perjalanan hidup dalam beberapa tahun terakhir yang dituangkan dalam 7 episode lagu.



Harga Tiket Jakarta Concert Week 2023



Platinum: Rp 1.348.922 / Rp 1.477.391 (Special International Show Johnny Stimson)

Gold: Rp 701.439 / Rp 768.243 (Special International Show Johnny Stimson)

Festival: Rp 377.698 / Rp 413.669 (Special International Show Johnny Stimson)

Tiket Terusan: Rp 1.284.688

Harga sudah termasuk pajak dan admin fee. Pembelian tiket dapat diperoleh hanya di Blibli.com. Jakarta Concert Week akan berlangsung pada perhelatan GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di Jakarta Convention Center pukul 19.00 – 21.00 WIB.

Pilihan Editor: Fans Sepak Bola Vs Penggemar BLACKPINK, Gara-gara Laga Persija Jakarta Vs Persib Bandung Ditunda

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.