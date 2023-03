Mariah Carey 5 Kali Bawa Pulang Penghargaan Grammy Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Grammy Awards adalah salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia musik internasional. Mariah Carey menjadi satu di antara deretan artis top Amerika Serikat yang berhasil membawa pulang penghargaan tersebut.

Dari 34 nominasi, Carey pernah menggondol lima kali Grammy Awards.

Pada tahun 1991, Carey dua kali memenangkan Grammy Awards. Pertama adalah kategori Penampilan Vokal Pop Wanita Terbaik untuk Vision of Love, dan yang kedua kategori Artis Pendatang Baru Terbaik untuk Herself. Carey juga mendapatkan Grammy Awards dalam kategori Album R&B Kontemporer Terbaik untuk The Emancipation of Mimi, tahun 2006. Di tahun itu, ia juga membawa pulang dua Grammy Awards untuk lagu yang sama yakni We Belong Together. Masing-masing kategorinya ialah Lagu R&B Terbaik dan Penampilan Vokal R&B Wanita Terbaik.

Mengutip Grammy, album debut Mariah Carey yang dirilis pada tahun 1990 berhasil mencapai nomor satu di Billboard 200 dan bertahan selama sebelas minggu. Album ini adalah hit nomor satu, termasuk Vision of Love, Love Takes Time, dan Someday. Pada tahun 1991 ketika pertama kali memenangkan dua Grammy Awards, Carey juga melakukan debut penampilan Grammy dengan menyanyikan Vision of Love.

Patti LaBelle, seorang artis R&B pemenang Grammy adalah ibu baptis Carey. Merujuk Billboard, di Grammy Awards tahunan ke-33 yang saat itu diselenggarakan di Radio City Music Hall di New York, Carey dinominasikan di masing-masing kategori empat besar yakni album, rekaman, lagu terbaik tahun ini, dan artis baru terbaik. Grammy beruntung sebab Carey datang tepat pada waktunya untuk menerima penghargaan pada tahun 1991. Ini jelas, karena selain bisa bernyanyi, Carey juga ikut menulis setiap lagu di album debutnya itu, serta memproduseri salah satu lagu dan berperan sebagai arranger.

Selain itu pada usia 20 tahun, Mariah Carey merupakan artis termuda yang mencapai sapuan nominasi tersebut. Ia melewati Bobbie Gentry yang berusia 23 tahun saat dia dinominasikan dalam keempat kategori itu pada awal tahun 1968. Sekarang Billie Eilish yang mengamankan keempat nominasi tersebut. Pada kategori Penampilan Vokal Pop Wanita Terbaik yang diraihnya, Carey berhasil mengalahkan Whitney Houston, Bette Midler, Sinead O'Connor dan Lisa Stansfield. Dalam fitur tahun 2017, The 100 Greatest Award Show Performances of All Time, Andrew Unterberger dari Billboard menempatkan penampilannya di nomor 10.

Grammy tidak mungkin mengetahui bahwa Carey akan tetap kuat bahkan hampir 30 tahun kemudian. Bahwa Carey akan terus mengumpulkan 19 hit nomor satu di Hot 100. Dalam sejarah, ini lebih banyak dari artis solo mana pun. Grammy Awards juga tidak mungkin tahu Carey akan menjadi artis pertama salam sejarah Hot 100 yang tampil di nomor satu selama empat dekade berbeda. Bahwa Carey akan mempunyai kekuatan hati untuk bertahan dari pasang surut yang banyak terjadi dalam kehidupan seorang seniman.

