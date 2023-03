Mariah Carey Genap 54 Tahun, Diva Asal Amerika dengan Kemampuan Suara 5 Oktaf

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Mariah Carey pasti sudah tidak asing lagi di telinga penikmat musik dunia. Tepat hari ini, 27 Maret, 54 tahun lalu, penyanyi asal Amerika Serikat itu lahir di Huntington, New York. Ia dikenal orang karena memiliki jangkauan vokal yang luar biasa.

Tidak hanya sebagai penyanyi, Mariah Carey juga merupakan seorang penulis dan pencipta lagu, produser rekaman, serta aktris.

Melansir Britannica, Carey adalah salah satu artis wanita yang paling sukses di tahun 1990-an dan masih populer hingga awal abad ke-21. Kariernya bermula setelah Carey lulus SMA di Greenlawan, New York, tahun 1987. Kala itu, ia merekam sebuah demo yang membuat seorang eksekutif di Colombia Records, Tommy Mottola mengontraknya pada tahun 1988. Untuk mengejar karier menyanyinya, Carey pindah ke kota New York.

X

Pada tahun 1990, ia merilis album debutnya bertajuk Mariah Carey dan memamerkan bakat serta kemampuannya dengan memadukan beberapa genre musik, termasuk gospel, pop, serta rhythm and blues (R&B). Ini sukses besar dan berhasil menghantarkan Carey memenangkan Grammy Awards untuk artis pendatang baru terbaik dan vokalis pop wanita terbaik, pada tahun 1991. Di tahun yang sama, judul lagu dari album tindak lanjutnya yakni Emotions menjadi singel pemuncak tangga lagu kelima secara berturut-turut.

Selain Merry Christmas bertema liburan (1994), album hits milik Carey berikutnya termasuk Music Box (1993) dan Daydream (1995) terjual di Amerika Serikat sampai sekitar 10 juta eksemplar. Lagu All I Want for Christmas is You menjadi lagu klasik liburan dan salah satu lagu terlaris sepanjang masa. Ini dan rekaman lainnya yang disertai dengan video musik, membantu Carey menjadi pelengkap di jaringan kabel MTV.

Penyanyi pop Amerika ini lahir pada tahun 1969, namun beberapa sumber menyatakan bahwa Carey lahir tahun 1970. Sebuah surat kabar dari tahun 1969 mengumumkan kelahirannya. Ibu Carey adalah seorang pelatih vokal serta mantan penyanyi opera, dan Carey mulai tampil sebagai seorang anak. Carey pernah menikah dengan Tommy Mottola dari tahun 1993 sampai 1998. Setelahnya ia menikah lagi dengan seorang komedian dan rapper bernama Nick Cannon pada tahun 2008. Namun pasangan tersebut akhirnya bercerai tahun 2016.

Terlepas dari kesuksesannya, nyatanya Carey bosan dengan citra manis dan baik yang dikembangkan untuknya oleh labelnya. Setelah mengumumkan perpisahannya dengan Mottola tahun 1997, Carey merilis Butterfly (1997) yang mencerminkan kemandirian barunya. Album ini sangat dipengaruhi hip-hop dan rap, dengan video musik yang mengungkapkan Carey yang lebih sensual.

Pada tahun 1999, singel Heartbreaker (featuring Jay-Z) menduduki puncak tangga lagu. Ini menjadikan Carey sebagai artis pertama yang mencapai nomor satu di tangga lagu tunggal Billboard setiap tahun dalam satu dekade.

Pencapaiannya tersebut menggarisbawahi statusnya sebagai salah satu vokalis terlaris di dunia pada dekade itu. Tahun 2001, ia menandatangani sebuah kontrak dengan Virgin Records senilai $80 juta (saat ini setara dengan Rp1,213,284.00 IDR). Ini menjadikan Carey sebagai artis rekaman dengan bayaran tertinggi.

Namun karier Carey segera terputus, hal itu terjadi ketika ia mengalami gangguan dan dirawat di rumah sakit karena perilaku yang tidak menentu. Tahun 2018, Carey mengungkapkan bahwa ia sudah didiagnosa dengan gangguan bipolar.

Carey membintangi Glitter (2001), namun film semi-otobiografi dan album yang menyertainya tidak berjalan dengan baik. Sampai pada tahun 2002, Virgin Records mengakhiri kontraknya dengan Carey.

Selanjutnya Carey menandatangani kontrak dengan Island/Def Jam. Namun album pertamanya yaitu Charmbracelet (2002) untuk label tersebut, mengecewakan. Tetapi album tindak lanjutnya yakni Emancipation of Mimi (2005) sukses kritis dan komersial. Album tersebut menjadi yang terlaris tahun ini di Amerika Serikat, dengan lebih dari enam juta eksemplar terjual. Itu juga memenangkan tiga Grammy Awards, termasuk album R&B kontemporer terbaik.

Mariah Carey mengantakan bahwa untuk membuat gaun indah tersebut, dibutuhkan waktu 250 jam untuk memasang manik-manik. Foto: Apple

Lagu Touch My Body dari E=MC² (2008), menjadi lagu nomor satu ke-18 Carey di tangga lagu tunggal Billboard. Ini berhasil melampaui Elvis Presley di daftar sepanjang masa dan membuatnya hanya tertinggal dua dari rekor The Beatles. Rekaman Carey selanjutnya termasuk Memoirs of an Imperfect Angel (2009), album Natal kedua (2010), Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse (2014), dan Caution (2018).

Selain karier rekamannya, Carey juga terus berakting. Ia memperoleh pujian atas perannya sebagai pekerja sosial yang diakui secara kritis di Precious (2009), setelah sebelumnya tampil di drama Tennessee (2008). Termasuk kredit filmnya nanti yakni Lee Daniels' The Butler (2013) dan Girls Trip (2017). Dia juga meminjamkan suaranya untuk All I Want for Christmas Is You (2017), sebuah film animasi yang terinspirasi dari lagu hitnya. Carey juga membintangi Mariah Carey's Magical Christmas Special dan Mariah's Christmas: The Magic Continued (2021), keduanya ditayangkan di Apple TV+.

Pada tahun 2013, Carey bergabung dengan acara pencarian bakat di televisi yaitu American Idol sebagai juri untuk musim ke-12. Dua tahun kemudian, ia memulai rangkaian residensi di Las Vegas dengan penampilan terakhirnya pada tahun 2020. Memoarnya, The Meaning of Mariah Carey yang ditulis bersama dengan Michaela Angela Davis, diterbitkan tahun 2020. Carey juga menulis beberapa buku anak-anak. Selain lima Grammy Awards, Carey juga sudah memenangkan banyak Billboard Music Awards dan World Music Awards.

Carey mempunyai 19 lagu nomor satu di Amerika Serikat. Mengutip CNN, anak dari Alfred Roy Carey yang merupakan seorang insinyur aeronautika ini mempunyai jangkauan vokal lima oktaf.

Sebelum masuk ke Colombia Records, ibu dari Maroko dan Monroe (anak kembar dari pernikahan Mariah Carey dengan Nick Cannon) itu mendukung dirinya sendiri sebagai pelayan dan penyanyi cadangan. Artis pertama yang menduduki puncak tangga lagu Billboard dalam empat dekade ini dilantik ke dalam Songwriters Hall of Fame pada 16 Juni 2022.

BRITANNICA | CNN

Pilihan editor : Mariah Carey Pakai Gaun Tulle Merah di Parade Thanksgiving Bersama Kedua Anaknya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.