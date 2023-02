Mengenang Al Jarreau, Penyanyi Jazz Legendaris Peraih 6 Grammy Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Di hari ini pada 2017, Al Jarreau, penyanyi yang membentang dunia Jazz, Pop dan R&B, meninggal di Los Angeles, pada usia 76 Tahun, Tepatnya 12 Februari 2017.

Alwyn Lopez Al Jarreau lahir di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat pada 12 Maret 1940. Ia merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat yang mendapat penghargaan tujuh Nominasi Academy Award versi musik yakni Grammy Awards.

Mengutip dari nytimes, meskipun awalnya ia berkecimpung dalam dunia jazz, musiknya juga memasukkan unsur pop, soul, gospel, Latin, dan genre lainnya. Berkat itu, eklektisismenya diakui dengan memenangkan 6 Grammy Awards dalam tiga kategori berbeda: jazz, pop, dan R&B. Dia juga menjadi salah satu penampil di album anak-anak pemenang Grammy, In Harmony: A Sesame Street Record.

Bakat yang dimilikinya memang tak jauh didapatkan dari keluarganya. Ayahnya, seorang pendeta, adalah seorang penyanyi yang baik dan ibunya bermain piano di gereja.

Jarreau memperoleh gelar sarjana psikologi dari Ripon College di Wisconsin pada tahun 1962, dan gelar master dalam rehabilitasi kejuruan dari University of Iowa pada tahun 1964.

Setelah menyeleseikan pendidikannya, ia pindah ke San Francisco, di mana dia bekerja sebagai konselor rehabilitasi bagi para penyandang cacat.

Tapi Jarreau tidak bisa menahan tarikan jazz dan tak lama kemudian bernyanyi di klub malam lokal. Pada akhir tahun 60-an, dia telah berhenti dari pekerjaannya dan memulai karir klub malam, pertama di Pantai Barat dan akhirnya di New York.

Jarreau tidak memulai karir musik secara penuh waktu sampai dia hampir berusia 30 tahun, tetapi dalam beberapa tahun dia mulai menarik perhatian karena gaya vokal yang langsung menarik dan sangat tidak biasa.

Ia memulai debutnya dengan menjangkau khalayak nasional dengan album We Got By, dirilis oleh Warner Bros pada tahun 1975 untuk pujian kritis dan kesuksesan komersial.

MALINI

