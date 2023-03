Choi Siwon Wakili SM Entertainment Dukung Earth Hour, Ajak Lawan Krisis Iklim

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Super Junior, Choi Siwon menjadi perwakilan dari SM Entertainment untuk berpartisipasi dalam kampanye Earth Hour yang diselenggarakan pada Sabtu, 25 Maret 2023. Siwon menghadiri siaran langsung While You Turned Off the Lights yang ditayangkan di akun Instagram World Wide Fund for Nature (WWF) Korea pukul 20.20, 10 menit sebelum Earth Hour.

Siwon berbicara tentang melindungi Bumi bersama dengan Hong Jung Wook, ketua WWF Korea, dan penyiar Ahn Hyun Mo. Secara khusus, Siwon meminta partisipasi publik dalam Earth Hour dan konservasi Bumi.

"Langkah pertama dan pertama penting untuk menanggapi krisis iklim. Dengan kesempatan ini, saya akan mencoba dan mempraktekkan lebih banyak lagi, bahkan jika ini adalah upaya kecil, untuk Bumi. Jika banyak orang yang menonton siaran ini dapat berpartisipasi, saya harap partisipasinya dapat berlipat ganda tahun depan dan tiga kali lipat tahun berikutnya," kata Siwon.

Seputar Earth Hour

Earth Hour adalah acara konservasi global yang pertama kali diadakan pada 2007 oleh World Wide Fund for Nature (WWF), lembaga konservasi alam nirlaba terbesar di dunia, untuk mematikan lampu selama satu jam dari pukul 20.30 pada hari Sabtu terakhir bulan Maret setiap tahun.

Tahun ini diadakan di 190 negara, termasuk Menara Eiffel di Prancis dan Gedung Opera Sydney di Australia, serta atraksi domestik utama Korea seperti Menara Namsan Seoul dan Jembatan Hangang.



Siwon Jadi Duta UNICEF



Siwon diumumkan sebagai Duta Besar Regional UNICEF Asia Pasifik Timur pada November 2019. Siwon berbagi dukungannya untuk komitmen UNICEF terhadap Konvensi Hak Anak, yang mencakup penyebab seperti pendidikan anak, kesehatan, dan banyak lagi.

Choi Siwon telah bekerja secara ekstensif dengan UNICEF selama bertahun-tahun. Pada 2015, ia ditunjuk sebagai perwakilan khusus untuk UNICEF Korea setelah sebelumnya berkontribusi pada banyak kampanye mereka. Pada 2017, ia mendapat pengakuan atas karyanya sebagai perwakilan khusus. Pada Oktober 2019, dia mengunjungi Vietnam untuk mempromosikan kampanye UNICEF untuk mengakhiri intimidasi.

